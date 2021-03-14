أكبر تحقيق في تاريخ أمريكا.. اتهام نحو 100 شخص في قضية اقتحام الكابيتول

أعلن الادعاء العام الأمريكي أنه من المتوقع اتهام أكثر من 100 شخص جديد على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني الماضي، بارتكاب جرائم مختلفة.

وأضاف أنه “تم توجيه اتهامات إلى 300 شخص (سابقا)، وأن وزارة العدل تحقق في النشاط التآمري الذي قد يكون حدث قبل وقوع أعمال الشغب”.

وأشار الادعاء إلى أن “التحقيقات والمحاكمات اللاحقة من المرجح أن تكون من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي، من حيث عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم وطبيعة وحجم الأدلة”.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأن الجرائم قيد التحقيق تشمل التعدي على ممتلكات الغير، وممارسة العنف، والاعتداء على ضباط الشرطة، والسرقة وتدمير الممتلكات الحكومية، وإثارة الاضطرابات، والتآمر، وإطلاق النار، وغير ذلك.

في سياق آخر، قالت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ماري: إن حجب حساب عمها على “تويتر” كان أسوأ ما حصل له خلال السنوات الأربع الماضية، وليس خسارته أمام جو بايدن.

وصرحت لمجلة “بيزنيس إنسايدر”: “أعتقد أن حظر تويتر ورفض جمعية اللاعبين المحترفين الأمريكيين للغولف “PGA” إقامة بطولة في ملعبه، ربما كانا أسوأ أمرين حدثا له منذ 4 سنوات”.

وتابعت: “كيف يدير الأمور بدون تويتر؟ إنه يدرك أن الناس لا ينتبهون إليه حقا بنفس الطريقة”.

كلام ماري، كانت كررته في وقت سابق ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” في فبراير الماضي، حينما قالت إن ترامب كان أكثر تعاسة عندما اكتشف أنه فقد امتياز استضافة بطولة “PGA” في بيدمينستر أكثر مما كان بشأن إجراءات العزل ضده، والتي كانت جارية بالتزامن.

ومنع ترامب نهائيا من دخول “تويتر” بعد أن قالت منصة التواصل الاجتماعي إنه يخاطر بالتحريض على العنف في أعقاب تمرد على الكابيتول في السادس من كانون الثاني