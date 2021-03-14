إشراقة شباب كرة الاتحاد.. هل يقابلها أفول “النيرب” بطل دوري الصالات؟

حلب- محمود جنيد

في الوقت الذي تتوالى فيه خيبات الفرق الكروية الحلبية الرجالية، يظهر شباب الاتحاد بقيادة مدرّبهم الواعد معن الراشد ليعدلوا المزاج وينقوا الأجواء المعتمة مع مسيرتهم الواثقة في الدوري، ومحافظتهم على الصدارة بفوزهم أمس السبت على الجيش بهدفين ضمن الجولة العشرين للدوري، ومحافظتهم على فارق الإحدى عشرة نقطة مع وصيفهم تشرين.

وفي ظل واقع الرياضة الحلبية المتراجعة، ينظر الجميع إلى بصيص الأمل ويتبعون النور المنسدل حوله، لعلّ وعسى يظهر فارس آخر يشيع الفرح في الأوساط الخائبة، ومن هذه الفئات التي كان يُعتمد عليها، فريق رجال النيرب بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الصالات المغلقة لثلاث نسخ متتالية، والذي يستعد لحملة الدفاع عن لقبه في الثاني والعشرين من آذار الجاري، وهو موعد انطلاق منافسات مجموعته الثانية في بطولة القطر لموسم 2021، لكن الأخبار الواردة من بيئة الفريق تؤكد أن الأجواء غير مثالية بسبب مزاجية اللاعبين الذين يبحث كل منهم عن مدرّب “على هواه” وذلك بعد استقالة المدرّب السابق جمال هدلة وعدم قدرة الإدارة على ضبط الأمور.

في حين كشف رئيس النادي يوسف نبهان لـ”البعث” عن فقر استعدادات فريقه للدفاع عن لقبه، بسبب عدم توفر مكان للتدريبات التي اقتصرت على ثلاث حصص فقط بالنسبة لبطل دوري يدخل في معترك الدفاع عن لقبه وعن هيبة الكرة والرياضة الحلبية. كما أشار رئيس نادي النيرب إلى الفراغ التدريبي الذي يعاني منه الفريق بعد استقالة المدرّب جمال هدلة، إذ يتمّ البحث حالياً عن بديل، بينما يقوم (رئيس النادي) مع أقدم لاعبي الفريق بمهمّة تسيير أموره حالياً، مع عزوف المدربين الستة الذين تمّ التواصل معهم عن قبول المهمّة لعدم إلمامهم بالعمل الفني لدوري الصالات.

وأكد النبهان أن المساعي لا تزال قائمة حالياً، رغم قرب موعد البطولة التي لم يتبقَ على انطلاقها سوى أسبوع واحد فقط، موجهاً الدعوة لأي مدرّب يرغب بالعمل وقيادة بطل دوري الصالات في الدوري المقبل، كذلك المناشدات لتأمين مكان للتدريب المكثف خلال هذا الأسبوع.

وكانت قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة الصالات المغلقة التي سُحبت مؤخراً، أوقعت فريق النيرب على رأس المجموعة الثانية التي ستقام منافساتها في دمشق ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وتضمّ إلى جانبه فرق (تل الفخار، الشبيبة، عمال حماة، عرمان)، بينما ضمّت المجموعة الأولى فرق (التل، الجولان، دير عطية، الشباب، الفوعة)، وستقام منافساتها في الفترة من 15-20/3/2021 في دمشق.