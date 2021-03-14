إطلاق الأولمبياد العلمي لليافعين.. وتعويل على جيل قادر على المنافسة العالمية

دمشق _ حياة عيسى

أكدت مديرة هيئة التميز والإبداع هلا الدقاق أن الغاية من الأولمبياد العلمي السوري لليافعين في الرياضيات والعلوم للعام ٢٠٢١، يأتي ضمن سياق اكتشاف مهارات الطلاب ومواهبهم في سن مبكر، وأنها الطريقة المثلى لرعايتهم والوصول بهم إلى التميز، معتبرة خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الأولمبياد العلمي لليافعين أن كل متميز هو مشروع يحتاج لسنوات من المثابرة والمتابعة والدعم ورسم المسار العلمي الصحيح، وبناء على ذلك فإن الهيئة وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية في التوسع بالفئات العمرية في مسابقة الأولمبياد العلمي، تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف تتجلى بغرس قيم التعاون والعمل بروح الفريق، وصقل العقول الشابة وإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم في الرياضيات والعلوم ورفد الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري بجيل واعد، إضافة إلى تعلم كيفية موازنة الأنشطة مع المناهج الدراسية لتعليم اليافع مهارات إدارة الأولويات وتنظيم الوقت، وتطوير المهارات الفكرية واختبار معارف المتسابقين بأسئلة محفزة من خارج سياق المناهج الدراسية وبما يتوافق مع العمر العقلي المتوقع للفئة المستهدفة، علماً أن هذا السنة تجريبية والمشاركة على المستوى الوطني وليس هناك مشاركة عالمية بهدف التعرف على احتياجات الطلاب.

وأوضحت الدقاق أن آلية إجراء الاولمبياد العلمي لليافعين ليست مشروطة بشرط بل هي متاحة لكافة المتقدمين من طلاب الصفين السابع والثامن عبر اجتيازهم لاختبار الكتروني عبارة عن ١٨ سؤالاً لكل من اختصاصي الرياضيات والعلوم للتعرف على مهارات الطالب وقدرات تفكيره وذلك بوجود لجنة علمية كونها أول تجربة لليافعين، لاسيما أن الأولمبياد العلمي لفئة لليافعين هو تحدي الطالب لنفسه أولاً ليكون قادراً على تخطي المشاكل وتطوير نفسه من خلال أنماط تفكير متطورة.

وأشارت مديرة الأولمبياد بنوغ ياسين إلى أهمية أولمبياد لليافعين للوصول إلى المنافسات العالمية و لتفعيل الطاقات بالأعمار الصغيرة وإيصالهم للتفكير خارج الصندوق ولتحسين الأداء المدرسي بعيداً عن التلقين والحفظ، وتمييز الطفل بهذا العمر ليكون أكثر مرونة بالإنجاز وتقبل العلوم، مع تأكيدها على أن يتم التسجيل الالكتروني عبر منصات الهيئة ليخضع المرشح بعدها لاختبارات تأهيل إلكتروني في كل من اختصاصات القبول، علماً أن التسجيل سيبدأ بـ ٢٠ الشهر الحالي ولغاية ١ نيسان لتبدأ بعدها بأسبوعين مرحلة اختبار القبول للمرحلة الأولى وهي مجموعة من الأسئلة في اختصاصي الرياضيات والعلوم ليصار إلى الانتقال الى المرحلة الثانية ويخضع المتأهلون من المرحلة الأولى من كافة المحافظات إلى اختبار كتابي خلال شهر حزيران، مع الإشارة إلى أنه سيتم قبول أول ٥٠ علامة من كافة المحافظات في كل اختصاص أي ١٠٠طالب على مستوى سورية، لتقام اختبارات التصفيات النهائية خلال شهر آب.

يشار إلى أنه يسمح للعشرة الأوائل في كل اختصاص بالتقدم مباشرة إلى اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري دون المرور لاختبارات التأهل.