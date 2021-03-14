الأطباء البيطريون في حلب: تأمين اللقاحات الحيوانية

حلب – معن الغادري

طالب أعضاء نقابة الأطباء البيطريون خلال انعقاد أعمال مؤتمرهم السنوي بتأمين اللقاحات الحيوانية بكميات كافية، وإعادة إعمار معامل الأدوية البيطرية في حلب، والسماح باستيراد اللقاحات بشكل نظامي ومنع الأدوية المزورة المنتشرة بالسوق مع زيادة كمية الدواء الوطني في الصيدليات المختصة، واحداث كلية الطب البيطري في جامعة حلب لرفد سوق العمل، وتأمين الغذاء الآمن للثروة الحيوانية والحفاظ عليها وردف مديريتي التجارة الداخلية والشؤون الصحية بالكوادر الطبية البيطرية.

وبين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أهمية المؤتمرات السنوية والتي تشكل محطات يتم فيها تقييم العمل لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات، مشيراً إلى ضرورة ترجمة الشعارات إلى واقع ملموس وتنفيذ الخطط المقررة، داعياً إلى تكثيف الجهود وتوظيف الطاقات في عملية البناء والاعمار خصوصاً في المرحلة المقبلة.

بدوره أجاب الدكتور إياد سويدان نقيب الأطباء البيطرين في سورية على مجمل التساؤلات مؤكداً أن النقابة وبالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات المعنية تعمل على تطوير آليات العمل وبما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير كل الدعم الممكن للأطباء البيطرين، موضحاً أن تأمين الغذاء الآمن وحماية الثروة الحيوانية هو واجب وطني يحتم علينا جمعياً أن نعمل على تحقيقه.