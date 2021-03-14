بطولة جمهورية ودورة تحكيم للترياثلون

يستعد اتحاد الترياثلون لأسبوع حافل من النشاطات يبدؤها بعد غد الثلاثاء بدورة حكام مركزية لاعتماد الحكام للعام الحالي، وذلك في مدينة اللاذقية على مدى ثلاثة أيام، ويشترط أن يكون المرشّح ملماً بلعبة الترياثلون، أو بواحدة من الاختصاصات الثلاثة: السباحة أو الجري أو الدراجات، وأن يتعهد بالتحكيم في البطولات الداخلية للعام الجاري، وفي نهاية الأسبوع، وتحديداً في 18 آذار، يقيم اتحاد اللعبة بطولة الجمهورية للترياثلون (ذكور وإناث)، وأيضاً في مدينة اللاذقية ضمن فعاليات عيد الرياضة.

رئيس اتحاد اللعبة ناصر السيد أكد لـ “البعث” أهمية تأهيل الكوادر من أجل اطلاعهم على آخر مستجدات اللعبة دولياً من الناحية القانونية، وحتى الفنية، وهذا ينعكس إيجاباً على اللاعبين في مشاركاتهم الخارجية.

وأشار السيد إلى أن استثمار هؤلاء الحكام سيبدأ مباشرة بعد الدورة، فهم سيقومون بتحكيم بطولة الجمهورية التي نعوّل عليها كثيراً في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة منتخباتنا مستقبلاً، وكذلك خطوة مهمة في نشر اللعبة من خلال توسيع قاعدة المشاركة، وهو أمر نسعى إليه تدريجياً وفق الإمكانات المتاحة.

وشدد رئيس الاتحاد على فرق المحافظات للاعتناء بالجانب النفسي للاعبين، وحثهم على المشاركة، وكذلك التأكد من قبل اللجان الفنية من الحالة الصحية لكل لاعب مشارك قبل حضوره للمشاركة.

سامر الخيّر