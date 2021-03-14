بعد توقف 10 سنوات.. اتحاد غرف السياحة يبحث عن التنشيط الداخلي

حلب- معن الغادري

بعد توقف دام عشر سنوات، استأنف اتحاد غرف السياحة السورية نشاطه وعمله، حيث عقد اجتماعاً موسعاً في مقرّ الغرفة بحلب، ناقش خلاله العديد من الجوانب المتعلقة بتنشيط وتطوير السياحة الداخلية.

وبيّن المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة أن انعقاد الاجتماع هو رسالة للقاصي والداني تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الإرهاب، موضحاً أن الاتحاد يعمل كفريق عمل واحد لتعزيز النشاط السياحي في جميع المحافظات، والمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف المهندس خضير أن القطاع السياحي سيشهد نمواً متصاعداً خلال المرحلة القادمة، ولدينا خطة عمل متكاملة لتطوير المنتج السياحي بكل أشكاله وإبراز الوجه الحضاري والتاريخي لسورية عموماً، مع التركيز على السياحة الشعبية وتوفير البيئة المناسبة لها.

وكان محافظ حلب حسين دياب قد التقى رئيس وأعضاء اتحاد غرف السياحة وبحث معهم آفاق التعاون المشترك لتنشيط السياحة الداخلية ودعم السياحة الشعبية في المحافظة في سياق تعزيز العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص. وأوضح دياب أهمية وضع برامج عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للنهوض بالواقع السياحي خصوصاً السياحة الشعبية، لافتاً إلى أنه يجري العمل لدراسة عدد من المواقع على طريق حلب دمشق لتأهيلها لتكون متنفساً لأهالي المدينة وزوارها، مشيراً إلى أن الكثير من المنشآت السياحية تعرّضت للتخريب الممنهج نتيجة الأعمال الإرهابية.