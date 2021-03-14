توزيع ٥١ بكيرة على دفعتين للمتضررين في طرطوس

طرطوس – رشا سليمان

بعد أن خسر عدد من مربي الأبقار “جنى العمر” بنفوق أبقارهم التي أصيبت بمرض جدري البقر / التهاب الجلد العقدي / العام الماضي تم توزيع ١٩ بكيرة -كدفعة أولى – و٣٢ بكيرة – كدفعة ثانية- على عدد من المربين الذين نفقت أبقارهم بالكامل.

وبين مدير تخطيط طرطوس محمد ديب إلى أن عدد المستفيدين ١٤٥ مستفيداً و سيتم التوزيع وفق جدول زمني و حسب توفر البكاكير، علماً أن منشأ الأبقار يعود لغوطة دمشق وأن عملية التوزيع تمت وفق المعايير والشروط التي وضعتها اللجان المشكلة من قبل المحافظة لهذه الغاية، موضحاً أنه سينتج عن المرحلة الأولى ١٤٥ بكيرة وهذه البكاكير سيتم توزيعها في مرحلة لاحقة للمتضررين وفق دراسة أعدت لهذا الأمر.

و أشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة عن قطاع الزراعة إلى أن التوزيع مستمر في دفعته الثانية تنفيذاً للمرحلة الأولى التي أطلقت في المحافظة من قبل إحدى الفعاليات الاقتصادية لتخديم المربين الذين فقدوا مصدر دخلهم وعيشهم بسبب الجائحة التي تعرض لها قطيع الابقار وأدى إلى نفوق وفقدان عدد كبير منها، و أكد أنه لابد من المبادرة لأهمية وضرورة الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة وتقديم المساعدة لها قدر المستطاع.

و بين نزيه سليمان رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة طرطوس أنه سيتم التوزيع في قرى كرتو ودير الحجر وتركب وإلى مناطق صافيتا والدريكيش والشيخ بدر في المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى فحص الأبقار بدقة متناهية (فحص سريري ) من جميع النواحي الصحية وهي أبقار سليمة وخالية من الأمراض السارية والمعدية وذات صفات إنتاجية جيدة ومن عروق منتقاة ومحسنة، محلية تمتلك صفات جيدة.

يذكر أن البداية كانت في منطقة كرتو في سهل عكار جنوب طرطوس وسيتم استكمال باقي الدفعات تباعاً لكامل المتضررين الذين يقدر عددهم ب ٧٤٦ متضرراً وفق السجلات والجداول المسجلة.