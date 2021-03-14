قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 45 شاحنة إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة من الشاحنات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية عبر المعابر غير الشرعية مع شمال العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من قرية الخزنة أن رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي مع شمال العراق وسارت القافلة عبر الطريق الدولي (إم فور) باتجاه دير الزور والحسكة حيث ينتشر عدد من قواعد الاحتلال.

في الأثناء، قطعت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الكهرباء لليوم الخامس على التوالي عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة مطالبة الأهالي بدفع مبالغ مالية فرضتها عليهم لإعادة التيار الكهربائي لهم.

وذكر عدد من أهالي الحي أن الميليشيا أقدمت منذ خمسة أيام على قطع التيار الكهربائي عن حي النشوة الغربية بحجة عدم دفع الأهالي مبالغ مالية لما يسمى “هيئة الطاقة” التابعة لها مشيرين إلى أن العديد من الأهالي اضطروا إلى دفع جزء من المبلغ إلا أن الميليشيا لا تزال تقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبلغ.

إلى ذلك، استشهد طفلان وأصيب مواطن بجروح نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريفي الرقة وحماة.

وأفادت مصادر محلية بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة الشرقي صباح اليوم وذلك بمنطقة وادي العذيب شمال شرق مدينة السلمية ما أدى إلى إصابة مدني بجروح بليغة.

واستشهد أمس مواطنان وأصيب ثلاثة أطفال بجروح جراء انفجار ثلاثة ألغام أرضية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية كفر هود ومحيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي وقرية المغير بالريف الشمالي الغربي للمدينة.

وفي ريف الرقة الشمالي ذكرت مصادر محلية أن طفلين استشهدا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في قرية أم حويش التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.