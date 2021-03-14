ملاكمة الجهاد تتجاوز الصعاب وتبصم في بطولة الحسكة

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

حقق لاعبو نادي الجهاد في الملاكمة نتائج مميزة على مستوى بطولة محافظة الحسكة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، حيث اعتبرها محبو اللعبة أفضل النتائج التي تحققت على مر السنوات الماضية، فاعتبرت إشارة لعودة كوادر ولاعبي اللعبة إلى ميدان المنافسة والتحدي، متجاوزين كل الظروف الصعبة.

مدرب الفريق الكابتن عبد القادر رسول أشار لـ “البعث” إلى أن المشاركة جاءت بعشرة لاعبين في أوزان مختلفة، حيث حصل خمسة منهم على المركز الأول، وأربعة آخرون على المركز الثاني، ولم يخسر منهم إلا لاعب واحد.

وبيّن المدرب أن النتائج جاءت فوق المتوقع، والأهم كان انتقاء ثلاثة لاعبين للمنافسة في بطولة الجمهورية خلال الأسبوع الجاري في مدينة حلب، مشدداً على أن التحضيرات لن تتوقف لحظة واحدة، حيث الهدف القادم تحقيق نتائج مميزة على مستوى القطر.

وأكد رسول أن إدارة النادي قدمت دعماً كبيراً للاعبين، ووفرت كل ما يلزم للوصول إلى هذه المرحلة والنتائج، رغم قلة إمكانياتها، وظروفها المالية الصعبة.