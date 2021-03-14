٨٠ مشروعاً متنوعاً في مهرجان التسوّق في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

افتتحت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهرجان التسوق باللاذقية، بهدف دعم المشروعات المتنوعة، والذي ضمّ ٨٠ مشروعاً من جميع المحافظات.

وأبدى محافظ اللاذقية إبراهيم السالم استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات، كإقامة المهرجانات التسويقية لها والتعريف بمنتجاتهم، مشيراً إلى أن الأسعار المقدّمة في المهرجان تقلّ عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، فضلاً عن الرقابة على هذه المواد من قبل الجهات المعنية في التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جهته أكد مدير عام الهيئة إيهاب اسمندر أن الهيئة تقدّم برامج دعم متكاملة للمشروعات، تشمل التدريب والتأهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى التمويل، إضافة إلى التسويق والترويج الذي يشكّل المهرجان المقام حالياً في اللاذقية أحد الأوجه المتعدّدة لها، موضحاً أن الهيئة تراعي كل الإجراءات المناسبة لوصول المشروعات الصغيرة إلى هذا المهرجان كخطوة مهمّة لحلّ المشكلات التسويقية لها، ولتجميع أصحاب المشروعات في مكان واحد، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وللمتسوقين، لإلغاء حركة الوساطة التجارية وتوفير المنتجات بأسعار أقل من السوق بشكل ملموس وحقيقي، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والإنتاجية في محافظة اللاذقية.