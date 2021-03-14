30 شركة خاصة ولا حضور لـ”العام” في معرض الساحل للبناء

طرطوس- محمد محمود

مبادرة اقتصادية مهمّة شهدتها محافظة طرطوس بافتتاح أول معرض متخصّص بأعمال البناء وإعادة الإعمار، بدعوة من غرفة الصناعة والتجارة، حمل اسم “معرض الساحل للبناء”، ومثّل فرصة جيدة للشركات المشاركة والمتخصّصة في مجال البناء وإعادة الإعمار لعرض منتجاتها في طرطوس للمرة الأولى، وأتاح للصناعيين فرصة عرض أفكارهم وطروحاتهم، والحديث عن المعوقات التي تعترض عملهم.

والمميّز حضور شركات متخصّصة بقطاع الطاقة وتقديم أفكار جديدة في هذا القطاع، كذلك في مجال الديكور والتصميم والعزل الحراري وغيرها من منتجات البناء، في حين بدا لافتاً غياب شركات القطاع العام!.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد في حديثه لـ”البعث” أن المعرض يشكّل تظاهرة اقتصادية مهمّة تلبي متطلبات المجتمع في المنطقة الساحلية وفي سورية، وخاصة بمسألة إعادة الإعمار. وأضاف: ما شاهدناه من خلال الشركات والمعروضات والعقول التي تدير هذه الشركات هو أمر مميّز ويستحق كل تقدير، وخطوة تُحسب لغرفة صناعة طرطوس وصناعييها، واليوم نؤكد أن كل متطلبات إعادة الإعمار موجودة لدينا وبعقول سورية واعدة ومنتجة.

في المقابل بيّن مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أن دعم التّجار والصناعيين في هذه المرحلة لاقتصاد بلدهم واجب وطني، فالمطلوب من كل صناعي اليوم العمل المضاعف للتخفيف عن أعباء الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر، ونفتخر في هذا المعرض بأن الكثير من المنتجات فيه صُنعت لدينا وبأيدٍ سورية، وهي دعم للصناعة الوطنية في المرحلة المقبلة.

من جانبه بيّن فاروق جاكيش مدير شركة روز للمعارض أن المعرض الذي ضمّ نحو 35 شركة تمثل 60 علامة تجارية، سيساهم في تنشيط السوق التجارية، وتشجيع الصناعة والسياحة أيضاً في محافظة طرطوس، وهناك 6 محافظات شاركت في هذا المعرض ونتطلع لتعزيز التجربة في المعارض المقبلة.

الصناعيون المشاركون بدورهم قدّموا بعض الأفكار الجيدة التي تساعد في إعادة الإعمار كلّ في قطاعه.