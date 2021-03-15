البرلمان الطفلي بحلب يناقش سبل النهوض بالواقع التربوي

حلب – معن الغادري

عقد البرلمان الطفلي في حلب أولى جلساته هذا العام، وذلك بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب والرفيق الدكتور محمد عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث.

وناقش أعضاء البرلمان مجمل القضايا التربوية والثقافية والفكرية والإعلامية، كما تناولت المداخلات العديد من المقترحات لتطوير آليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية .

ودعت المداخلات إلى الاهتمام بالجيل الجديد وتأهيل المدارس وتخديمها بالشكل الأمثل وتأمين الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي، وإملاء الشواغر في كافة المدارس، والنهوض بالواقع الخدمي خاصة في الأحياء التي كان يسيطر عليها الإرهاب، كما طالب أعضاء البرلمان بإنشاء معسكر للطلائع بالقرب من مدينة حلب وإعادة رواد الصف السابع للمشاركة في مسابقات الرواد على مستوى القطر، والتقليل من التقنين الكهربائي وتوفير باصات النقل، وتفعيل العيادات في كافة الاختصاصات ضمن دائرة الصحة المدرسية.

بدورهم أجاب مديرو الدوائر والمؤسسات الخدمية على مجمل المداخلات وقدموا عرضاً للخطط المقررة والأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في كل قطاع وخاصة التربوي والصحي والكهربائي.

وهنأ الرفيق أمين الفرع الرفاق رئيس وأعضاء البرلمان ثقة رفاقهم الطليعيين وأعرب عن سعادته بما قدمه أعضاء البرلمان الطفلي من طروحات وعمل صادق مبدع مشيرا إلى أهمية منظمة طلائع البعث ودورها الوطني.

من جانبه أكد الرفيق كاتبي أن منظمة طلائع البعث ستعمل على تحقيق تطلعات الأطفال وتلبية احتياجاتهم وتنمية الشخصية القيادية لديهم، مبيناً أن لمنظمة الطلائع دور مهم في رعاية واحتضان الطفولة عن طريق تأهيل المعسكرات ضمن الإمكانات المتاحة.

حضر افتتاح الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية.