الطائرات المسيرة اليمنية تنفيذ عملية هجومية ضد أهداف عسكرية للنظام السعودي في أبها وخميس مشيط

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية هجومية بسلاح الجو المسير ضد اهداف عسكرية للنظام السعودي اليوم.

ونقل موقع المسيرة نت عن العميد سريع قوله في بيان إن العملية الهجومية نفذت بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف ك 2 واستهدفت أهدافا عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية مشيراً إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

وأوضح سريع أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي وحصاره المتواصل على الشعب اليمني.

وكان العميد سريع أعلن في الثامن والعشرين من شباط الماضي أن سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي استهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومواقع في أبها وخميس مشيط.