الهيئة العامة السورية للكتاب تعلن عن جوائزها الأدبية

أعلنت وزارة الثقافة -الهيئة العامّة السوريّة للكتاب عن فتح باب الترشيح لجائزة حنا مينه للرواية العربية للكتّاب العرب السوريين والمقيمين في سورية، تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل النصوص الروائية من قبل كُتّاب الرواية واكتشافاً للأصوات الجديدة التي لم تأخذ حقّها من الانتشار، وإيماناً منها بأهميّة المترجم ودوره التنويري الذي يقوم به في نقل المعرفة والارتقاء بالثقافة، أعلنت أيضاً عن فتح باب التقدّم لجائزة سامي الدروبي للترجمة إلى اللغة العربيّة، و”جائزة عمر أبو ريشة” للشعر العربي/ الدورة العاشرة 2021 وذلك تقديراً لدورهِ الوطني والأدبي الكبير وعرفاناً بريادتِهِ في الشعر العربي جمالياً وفكرياً، وجائزة القصّة القصيرة الموجَّهة للطفل للكتّاب السوريين والعرب المقيمين في سورية، تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل النصوص القصصيّة من قبل أدباء الأطفال واكتشافاً للأصوات الجديدة التي لم تأخذ حقّها من الانتشار، وجائزة اللوحة الموجَّهة للطفل للفنّانين السوريين والعرب المقيمين في سورية، تشجيعاً للتنافس على تقديم أفضل اللوحات الفنيّة من قبل فناني الأطفال واكتشافاً للمواهب الجديدة التي لم تأخذ حقّها من الانتشار.

والجوائز وفق الأحكام والشروط الموجودة في الرابط:

https://www.facebook.com/AlhyytAlamtAlswrytLlktab/posts/2014147588737483

ويُقدَّم لكل فائز شهادة خاصّة في حفل توزيع الجوائز برعاية وزيرة الثقافة، وتُطبع الأعمال في الهيئة العامّة السوريّة للكتاب.