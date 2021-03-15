في ذكرى تفجير قصر العدل.. محامو سورية يدعون الهيئات الدولية لإدانة ما تتعرض له سورية من إرهاب

دمشق ــ بسام عمار:

أصدرت نقابة المحامين بيان إدانة للعمل الارهابي الذي استهدف القصر العدلي بدمشق في مثل هذا اليوم من عام 2017 وراح ضحيته عدد من الشهداء من المحامين والمواطنين، وأكد رئيس النقابة الرفيق الفراس الفارس لـ “البعث” أن استهداف قصر العدل جاء لما له من رمزية ومكانة في قلب كل محام ومواطن فهو أحد أهم صروح العدالة، وفيه كلمة الحق هي العليا، وفيه تدرب وتخرج آلاف المحامين والقضاة مشيرا الى أن الارهابيين والمجرمين كانوا يقومون دائما بحرق وتدمير المحاكم وسرقة محتوياتها لإخفاء ملفاتهم القضائية وأعمالهم الاجرامية بمختلف اشكالها.

وأضاف: ظن أصحاب العقول المريضة والقلوب السوداء أنهم بعملهم الإجرامي يستطيعون إسكات صوت الحق ونشر الفوضى وأفكارهم الإرهابية التدميرية والمس بهيبة مؤسساتنا القضائية إلا أنهم تناسوا أننا أصحاب قضية عادلة وأن الارهاب والتدمير لا يزيدنا إلا قوة وتلاحما وعملاً وأن ايماننا بعدالة قضيتنا أقوى من إرهابهم وكلمة الحق أقوى من أي سلاح، منوهاً الى أن محامي سورية دائماً عند حسن الظن بهم وبأمانتهم وإخلاصهم لشرف المهنة وكانوا أهلاً للثقة التي منحوا إياها من قيادتهم النقابية والسياسية والتي عكسوها عملاً وطنياً طوروا من خلاله العمل القضائي وإحقاق العدل واليوم يتابعون مسيرتهم الوطنية بكل صدق وأمانة تربوا عليها في مؤسساتهم القضائية.

وقال الرفيق الفارس إن النقابة تدين هذا العمل الاجرامي الارهابي والإرهاب بمختلف أشكاله ومن يقف وراءه وتدعو المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية لإدانة الارهاب الذي تتعرض له سورية منذ عشرة أعوام وبدعم من دول الرجعية العربية واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها القانون الدولي بحق الدول الداعمة له وتؤكد على وقوفها الدائم خلف قيادتها السياسية المتمثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد وخلف الجيش العربي السوري الذي يحقق الإعجاز حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن ،مشيرا إلى أن سورية تتعرض اليوم لشكل جديد من الإرهاب وهو الإرهاب الاقتصادي من خلال الحصار الإجرامي المفروض عليها، والذي يستهدف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية ومقومات الحياة الأساسية من غذاء ودواء من قبل الدول الشريكة في سفك الدم السوري، مؤكدا أن هذا الحصار لن ينال من عزيمة الشعب السوري.

وختم رئيس النقابة حديثه بتوجيه التحية والمواساة لأسر الشهداء الذين استهدفهم التفجير مؤكداً أن النقابة تولي موضوع الزملاء الشهداء كل الاهتمام والرعاية من خلال الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم إلى جانب اهتمامها بموضوع الشهادة على الصعيد الوطني من خلال الدور الاجتماعي لها.