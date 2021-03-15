لأول مرة.. معرض مدرسي لتدوير المستهلكات في طرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

أقام طلاب الثانوية التجارية في مدينة طرطوس معرضاً لتدوير المستهلكات والأوراق التي تشكّل عبئاً في كيفية التخلّص منها، وذلك بهدف إعادة تدويرها والاستفادة منها في مبادرة ذاتية غير مسبوقة، كونها جاءت من قبل طلاب لا علاقة لهم أساساً بهذا النوع من الأعمال الفنية سوى ما توفر لديهم من موهبة فنية ولمسة جمالية خاصة بكل من مارس مثل هذا النوع، لتعطي المعرض المنظم بعداً فنياً خاصاً يؤسّس لثقافة مجتمعية تعزّز الحاجة الماسة لإقامة العديد من هذه المعارض، ولاسيما في ضوء موجة الغلاء ورغبة الكثير من المواطنين باقتناء هذه الأعمال الفنية الرخيصة التكلفة مقارنة بما هو متوفر في الأسواق وتشكل واقعاً صعباً نظراً للحاجة إليها، وفق ما أشارت إليه (لينا هاشم) إحدى الطالبات المشاركات والتي بيّنت أهمية إقامة مثل هذه المعارض الفنية في مدارسنا، ولاسيما من خلال الدعم المقدّم من قبل القائمين في مديرية تربية طرطوس وإدارة المدرسة.

ولفتت ميساء ونوس مديرة مدرسة الشهيد جمال الساطي التجارية إلى أن فكرة إقامة هذا المعرض جاءت تلبية لرغبة الطلاب المتميزين في المدرسة، والتي تعكس الجانب الفني والحسّ المرهف من قبلهم، خاصة وأن الاختصاص لا يمتّ بصلة لمثل هذه الأعمال.

بدورها تحدثت الرفيقة ندى علي عضو قيادة فرع طرطوس للحزب رئيسة مكتب التربية الفرعي حول الدعم المقدم من قبل الفرع لرعاية مثل هذه الأعمال في مدارسنا، والحرص على تبني كل موهبة وتقديم ما تحتاجه من أجل تعزيز الثقافة المجتمعية وتكريسها فيما يخصّ موضوع الأعمال المتعلقة بتدوير النفايات وكل ما يتعلق بها بغية الاستفادة منها مرة ثانية.

وقد تمّ على هامش فعالية المعرض تكريم عدد من الطلاب الأوائل على مستوى المدرسة.