اكتشاف أول ديناصور يجلس على البيض

اكتشف العلماء أول حالة لديناصور أنثى محفوظة بشكلها الجنيني أثناء جلوسها على مجموعة من البيض، الأمر الذي وصفه علماء الحيوان والآثار بالحدث الكبير. وبحسب “سي إن إن”، يعيش علماء الآثار والحيوان أجواء احتفالية بعد اكتشاف أول ديناصور محفوظ أثناء جلوسه على عش بيض فيه أجنة متحجرة، منها ثلاثة على الأقل مرئية، وقال متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي: إن أحفورة “أوفيرابتوروصور” تمّ اكتشافها في صخور عمرها 70 مليون عام في مدينة قانتشو في الصين، كانت هذه الديناصورات جزءاً من مجموعة متنوعة من الديناصورات التي تمتلك ريشاً على أجسامها والتي عاشت خلال العصر الطباشيري.

وقال العالم شوندون بي: إن “الديناصورات المحفوظة في أعشاشها نادرة جداً، وكذلك الأجنة الأحفورية”، وأضاف: “تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها العثور على ديناصور جالس على عش من البيض الذي يحفظ الأجنة، في عينة واحدة مذهلة”، وكتب الباحث في متحف كارنيغي والأستاذ في جامعة إنديانا في بنسلفانيا، شوندون بي، والأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم، جين جو، المؤلفان الرئيسيان لورقة علمية تقول: “إن أحفورة يعتقد أنها لديناصور أوفيرابتوريد بالغ يمكن رؤيتها متحدبة تجلس على 24 بيضة أو أكثر، سبع منها على الأقل حافظت على عظام الأجنة الجزئية الموجودة داخلها”.