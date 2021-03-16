الدفاع الروسية: تحركات عسكرية تركية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا الاتحادية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التركية تقوم بممارسات وتحركات عسكرية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا الاتحادية.

وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي الأميرال ألكسندر كاربوف في تصريح صحفي أن تصرفات النظام التركي في محافظة الرقة “تنتهك الوضع الراهن القائم بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية”.

وأضاف كاربوف إن “الجانب الروسي منزعج للغاية من نقل عتاد عسكري للقوات المسلحة التركية وتنفيذ أعمال بإقامة تحصينات ونقاط إسناد في منطقة بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة” لافتاً إلى أن “هذه الأعمال تنتهك الوضع القائم وفق مذكرة التفاهم الروسية التركية”.

في الأثناء واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم حيث أقدموا اليوم على اختطاف 4 أشخاص من قرية زعرة التابعة لبلدة بلبل شمال عفرين بريف حلب الشمالي الغربي واقتادوهم لجهة مجهولة.

وذكرت مصادر أهلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين شنوا حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية واختطفوا الأشخاص الأربعة وقاموا بترويع ممنهج للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية وسرقة مدخراتهم من أموال ومصاغ ذهبي إضافة إلى تكسير أثاث المنازل التي قاموا بمداهمتها للتغطية على سرقاتهم.

إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة

في سياق متصل أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية مغلوجة بمنطقة جبل عبد العزيز في ريف الحسكة الجنوبي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” قرب قرية مغلوجة وأدت إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا الذين كانوا يستقلونها.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات وطوقت مكان الانفجار.

في حين استشهد طفل وأصيب آخر بجروح نتيجة انفجار لغم زرعه مسلحو ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وذكرت مصادر محلية أن الطفلين كانا يلهوان بالقرب من مدخل بلدة عين عيسى عندما انفجر اللغم الذي زرعه في وقت سابق مسلحو ميليشيا “قسد” لتحصين مواقعهم ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الطفل الآخر بجروح خطيرة.

استشهاد عدد من عناصر الجيش في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي

إلى ذلك استشهد عدد من عناصر الجيش العربي السوري وأصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب.