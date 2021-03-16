الريال يبحث عن آخر فرص إنقاذ الموسم والسيتي لمواصلة الحلم

تستكمل اليوم وغداً مواجهات الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبنهايتها تعرف أسماء آخر المتأهلين إلى دور ربع النهائي، وأولى هذه المواجهات بين ريال مدريد الاسباني وأتلانتا الايطالي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف نظيف للميرنغي، ما يعطيهم أفضلية إن استطاعوا توظيفها جيداً، فأداء الملكي هذا الموسم لا يمكن التعويل عليه، وتاريخ المسابقة في السنوات القليلة الماضية شهد قلب الطاولة على الكثير من الفرق التي تقدمت ذهاباً في مباريات خروج المغلوب، ويشترك الفريقان بفوزهما في 4 مباريات من آخر 6 لعباها، لكن الملكي تعادل في اثنتين، فيما خسرهما الايطالي.

وفي ثاني لقاءات هذا اليوم، يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فريق مانشستر سيتي الانكليزي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز السيتزنز بهدفين نظيفين، منطقياً لا يتوقع أن تجد كتيبة غوارديولا أية صعوبة في عبور هذا الدور، خاصة أن لقب الدوري الممتاز يقترب أكثر فأكثر، فيما يعاني الفريق الألماني كثيراً هذا الموسم، لذا هو خارج الحسابات تقريباً.

أما أكثر مباريات هذا الأسبوع تكافؤاً وربما أكثرها مشاهدة فهي تلك التي ستجمع بين تشيلسي الانكليزي وأتلتيكو مدريد الاسباني، ويتقدم البلوز على الفريق الاسباني بهدف نظيف، لكنه لا يكفي مع فريق استطاع الموسم الماضي إقصاء حامل اللقب ليفربول من البطولة في مباراة الإياب.

آخر مواجهات هذا الدور ستجمع بين حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني ولاتسيو الايطالي، ورغم معاناة الفريق البافاري من الإصابات، لكنه فاز خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف ذهاباً، ما سيجعل من مهمة أبناء العاصمة الايطالية شبه مستحيلة.

مباريات اليوم: مانشستر سيتي- مونشنغلادباخ، أتلانتا- ريال مدريد.

مباريات الغد: بايرن ميونخ- لاتسيو، تشيلسي- أتلتيكو مدريد.

أرقام وإحصائيات

– شارك كريم بنزيما في 18 مباراة حتى الآن في دور ثمن النهائي مع ريال مدريد، وسجل تسعة أهداف فقط، وصنع ثلاثة.

– تقابل تشيلسي وأتلتيكو مدريد 7 مرات في دوري الأبطال، فاز تشيلسي 3 مرات، بينما انتصر أتلتيكو مدريد مرة، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، وسجل لاعبو تشيلسي 11 هدفاً في شباك الأتلتي، بينما سجل لاعبو الروخي بلانكوس 7 أهداف في شباك البلوز.

– تواجه بايرن ميونخ ولاتسيو في لقاء وحيد من قبل في دوري أبطال أوروبا، وانتهى بفوز العملاق البافاري برباعية مقابل هدف، وكان ليفاندوفسكي افتتح التسجيل عن طريق الخطأ.

– خسر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مبارياته الخمس الأخيرة التي خاضها في جميع المسابقات، فيما خسر منافسه مانشستر سيتي مباراة واحدة وكانت أمام جاره مانشستر يونايتد.