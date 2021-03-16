الماراثون البرمجي يعود من جديد و100 ألف طفل ويافع في المشروع

دمشق – حياة عيسى

إدراكاً لدور التعليم المبكر وأهميته في صقل قدرات الجيل الرقمي، تعلن الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميّز والإبداع عن بدء التسجيل في مسابقة الماراثون البرمجي لعام ٢٠٢١، ولاسيما أنه تم إطلاقه في عام ٢٠١٩ بمشاركة معظم المحافظات، ليصار إلى توقفه في ٢٠٢٠ بعد إجراءات اختبار تحديد المستوى بسبب الإجراءات الاحترازية الصحية لوباء كورونا ليصار إلى إعادة العمل به في العام الحالي.

مديرة مركز التعليم بالجامعة الافتراضية ساية عوجل التقي بيّنت أن الماراثون البرمجي يستهدف فئة الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين ٨ _١١ سنة وفئة اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢_١٥ سنة بهدف رفع المستوى العلمي وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير والإبداع لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية، وتوفير تدريب برمجي لتلك الفئات على نحو ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي، إضافة إلى توفير محتوى علمي مفيد ومفتوح متوفر باللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية يؤمّن وسيلة داعمة لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية، ورفع مستوى معارف ومهارات الطلاب خلال المشاركة في مسابقات عالمية، ورعاية المتميزين في هذا المحال، حيث تم ضم العشرة الأوائل من فريق الماراثون البرمجي السابق للأولمبياد العلمي السوري دون التقدم للاختبارات التأهيلية.

وتابعت عوجل: إن مراحل مسابقة الماراثون البرمجي تتضمن عدة مراحل تدريبية وتأهيلية محددة علمياً وزمنياً، يتم من خلالها إجراء الاختبارات التأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقانات البرمجية، وعلى آليات التفكير المنطقي للصغار واليافعين في مختلف المحافظات على نحو يساعد في دعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالمياً وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

من جهتها مديرة مشروع التنمية الرقمية ومديرة الماراثون البرمجي مايا التقي أشارت إلى أن مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين يسعى إلى صقل إمكانيات وقدرات الجيل الرقمي الأصيل وتوجيهها نحو أسس التفكير المنطقي والخوارزمي والبرمجي في سن مبكر، وإكسابهم مهارات التطوير البرمجي والتوجه نحو الابتكار ليمتلك القدرات اللازمة للدخول السلس والفاعل والراسخ في عالم اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيّنة أن مسابقة الماراثون البرمجي ليست إلا مرحلة أولى تأسيسية من مراحل تحقيق التحول الرقمي، ولاسيما أن من أهم أهداف المشروع الآنف الذكر إكساب المشاركين معارف ومهارات في مجال التقانات الحديثة لفئة اليافعين والشباب بأعمار تتراوح بين ٨ _ ١٨ عاماً، وتعزيز أسس التفكير المنطقي الخوارزمي ومهارات التطوير البرمجي، إضافة إلى تصميم وتوصيل وتنظيم برامج تدريب نوعية تقانية والتوسع للوصول إلى الناشئ السوري من خلال خطة للوصول بالمشروع إلى ١٠٠ ألف طفل ويافع بين عامي ٢٠٢٠ _٢٠٣٠، والعمل على رصد حالات التميز بين الأطفال و اليافعين وتأمين رعاية إضافية لهم في سبيل ترسيخ ريادتها وتميّزها وإبراز تلك الريادة السورية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال مسابقات ومنافسات وطنية أو إقليمية أو محلية مع وجود رعاية أكاديمية وعلمية لصقل إمكاناتهم ومواهبهم.