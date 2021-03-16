تأخر إنجاز مشفى جبلة والمحافظ يكتفي بالتشديد وضرورة…!

اللاذقية- مروان حويجة

أدّت فروقات الأسعار إلى تأخر وتيرة أعمال إنجاز مشفى جبلة الوطني الذي عاد مجدداً إلى واجهة الاهتمام في ضوء أهميته الكبرى والقصوى لمنطقة جبلة ولمجمل محافظة اللاذقية والمنطقة الساحلية، وفي إطار الوقوف على المعوقات وإمكانية المعالجة تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اليوم سير العمل في مشفى جبلة الوطني في إطار السعي لتذليل معوقات التنفيذ التي أخّرت الأعمال نتيجة فروقات الأسعار، واطلع المحافظ السالم على الأعمال التي يتمّ تنفيذها حالياً، مشدداً على ضرورة أن تعمل الورشات بأكثر من جبهة عمل بما لا يشكل إعاقة وإنجاز المعالجات الفنيّة بالتوازي مع سير أعمال الإكساء.

وأشار مدير فرع الإنشاءات العسكرية المهندس مهند محمد إلى أن الفرع مستمر بأعمال الإكساء، وأن معالجة الفروقات ستسهم في دفع الأعمال بالتعاون مع الجهة صاحبة المشروع.