في المؤتمر الصحفي لاتحاد الفروسية.. إجراءات متميزة لتنظيم دورتي الأغر والوفاء وفرساننا أثبتوا جدارتهم

عقد رئيس اتحاد الفروسية عاطف الزيبق صباح اليوم مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد الرياضي العام للحديث عن آخر التحضيرات لاستضافة دورة الوفاء الدولية، وتقديم لمحة عن الأمور الفنية والتنظيمية التي رافقت دورة الأغر التي اختتمت أمس الأول، إلى جانب الحديث عن واقع اللعبة، والأهداف المستقبلية التي وضعها الاتحاد.

الزيبق أكد أن الفروسية السورية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة رغم كل الظروف الصعبة التي مرت، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من الرئيس الفخري للاتحاد الفارسة منال الأسد، مبيّناً أن غاية القائمين على رياضة الآباء والأجداد كانت ولاتزال أن تبقى الفروسية السورية مستمرة بالتألق.

وأضاف الزيبق: توقفت نشاطات اللعبة لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ولكن بعد قرار الفريق الحكومي بعودة النشاط، استؤنفت البطولات الداخلية، وتمت المشاركة في البطولات الخارجية، حيث حقق فرساننا نتائج متميزة فيها منذ بداية العام، كان أبرزها تأهل الفارس أحمد حمشو لكأس العالم، مع اتخاذ قرار بإقامة بطولة دولية في سورية بمشاركة بعض الدول، ليتابع فرساننا وفارساتنا عودتهم للنشاط، ومن هذا المنطلق استطعنا التواصل مع شركة ايماتل لدعم استضافة بطولة دولية بعد أن تم الاتفاق على إقامة بطولة بالحد الأدنى من التكاليف، فكان قرار إلغاء حفل الافتتاح والختام، وتقليص بعض الجوائز، وأماكن الاستضافة للقادمين من الخارج، حيث أقيمت بطولة الأغر بتصنيف نجمة، وستقام دورة الوفاء الدولية بتصنيف نجمتين، وبدعم كامل من شركة ايماتل التي تتحمّل كل النفقات بهاتين الدورتين، ولم يتم تكليف الاتحاد الرياضي العام بأية نفقات.

وحول واقع اللعبة حالياً، أشار الزيبق إلى أن فرساننا تمكنوا من إثبات جدارتهم، متحدين كل الصعوبات، ومتحلّين بروح التحدي والإرادة الصلبة، كاشفاً أن أغلب الفرسان المتواجدين بقوة على الساحة حالياً تدرّجوا من مرحلة البراعم قبل نحو عشر سنوات، وصولاً للفئات الكبرى.

“البعث“