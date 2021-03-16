لأول مرة.. افتتاح مدرسة للزراعات العضوية بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

افتتحت مديرية الزراعة بدرعا مدرسة حقلية للزراعة العضوية تشمل منتج الزعتر الخليلي بهدف نشر المفاهيم العلمية التي تنعكس إيجاباً على جودة المنتج الزراعي وتسويقه.

وأشار معاون مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش، إلى أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المديرية للوصول إلى إنتاج منتجات خالية من أي مواد صناعية وكيميائية وتعتمد على السماد العضوي الطبيعي والمكافحة في تربية الأشجار والنباتات العطرية، ضمن إطار تنفيذ خطة دائرة الإنتاج العضوي في مديرية الزراعة.

وذكرت رئيسة دائرة الإنتاج العضوي في المديرية المهندسة زينب الزامل أن إطلاق المدرسة يهدف للتحول إلى الإنتاج العضوي وتشجيع انتشار الزراعة العضوية، لافتة إلى أن مساحة حقل التجربة يجب أن تتم فيها مراعاة التشاركية والإدارة المتكاملة للآفات مع عدم استخدام أي نوع من الأسمدة والمبيدات الكيميائية والاستعاضة عنها بالبدائل العضوية، مشيرة إلى أن المدرسة تشمل حقلاً تجريبياً لزراعة الزعتر الخليلي العضوي يعدّ أول حقل عضوي يخص النباتات الطبية العطرية في محافظة درعا، وذلك ضمن أراضي بلدة خربة غزالة بالتعاون مع 15فلاحاً ومزارعاً، وأكدت الزامل أن المديرية ستستمر موسماً كاملاً بالتنسيق ومساعدة المزارعين من خلال تعريفهم بطرق الإكثار والتجفيف واستعمال بدائل المكافحة والتسميد، وذلك بهدف الحصول على منتج آمن خالٍ من بقايا الأسمدة الكيميائية، وبالتالي تشجيع الشركات على تسويق المنتجات من المزارعين وإدخال أصناف زراعية جديدة تؤمّن ربحاً إضافياً عبر استغلال أراضٍ زراعية هامشية.

المزارع خليل الظاهر الذي يطبّق التجربة في مزرعته أشار إلى أهمية تعميم التجربة ونشرها بين المزارعين لدورها في مجال إنتاج غذاء نظيف داعياً إلى ضرورة إيجاد آلية لتسويق المنتج العضوي.