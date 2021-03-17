“أوركيديا” تنثر سحرها الشرقي على مسرح دار الأسد

حماة- حسان المحمد

قدمت فرقة أوركيديا للمسرح الراقص عرضاً فنياً على مسرح دار الأسد للثقافة بحماة بلوحات معبّرة من التراث الشرقي الأصيل يحاكي البادية السورية في محافظة حماة.

مدير الفرقة سليمان غيبور ذكر أن أعمال أوركيديا يغلب عليها الطابع الفني التراثي وتسعى بإمكانياتها المتواضعة لتحقق النجاح عبر تقديم الفن الراقي الهادف والنوعي الذي يمثل الثقافة السورية المتنوعة والغنية, لافتاً إلى أن الفرقة تضم فريقاً مسرحياً تمثيلياً وفنوناً شعبية وشعراً ورقصاً تعبيرياً إضافة لنشاطات تستهدف الأطفال.

وبين سامي طه مدير الثقافة بحماة أن عرض الفرقة كان بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا ومقدم لجمهور حماة، مشيراً إلى أن مديرية الثقافة حريصة على دعم الفرق الفنية المجتهدة التي تقدم فناً راقياً وملتزماً.

وأوضحت منال الحموي مدربة بالفرقة أنها تأسست عام ٢٠١٦ تضم ٤٠ راقصا وراقصة وتسعى وفق إمكاناتها لتقديم الأفضل دائما بما يلائم الجمهور والمهتمين بالفن الراقص.

من جهته بيّن إبراهيم الشعراني مدرب بالفرقة أن التدريب متواصل بشكل دائم ورسالة الفرقة أن يستمتع الجمهور بالعروض إضافة للرسالة للعالم الخارجي بأن فناني سورية مستمرون بالفن والرقص الجميل رغم الظروف والمحن الصعبة الاستثنائية.