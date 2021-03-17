صنعاء: لا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج المحتل

دعا عضو المجلس السياسيّ الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الحكومة اليمنية لأن تسمح فوراً بإدخال بواخر الوقود إلى الحديدة.

وشدد في هذا الإطار على أنه “لا يجوز أن تتأخر أكثر من ذلك، وأن العائدات التي ستجبى من الوقود يجب أن تستخدم حصرياً في دفع رواتب الموظفين بموجب جداول 2014”.

وأردف الحوثي قائلاً “آمل مشاركة كل الأطراف في جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل دائم لهذه الأزمة الإنسانية الحرجة”، مؤكداً أن “لا حلّ سياسياً في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال”.

وفي تغريدةٍ على تويتر نشر الحوثي وثيقة تضمّنت تسع نقاطٍ لخفض التصعيد في مأرب قدّمت قبل فترةٍ وقد جوبهت بالرفض، مؤكّداً أن لا رغبة لتحالف العدوان السعوديّ في السلام بل إنه يبيع الكلام لذلك لم تجرِ الموافقة على هذه الوثيقة ولا على وثيقة الحلّ الشامل”.

في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أن ما يشهده اليمن عدوان خارجي بمساندة مرتزقة في الداخل وليس حرباً أهلية منتقداً ازدواجية المعايير التي تنتهجها الأمم المتحدة حيال أطراف النزاع في البلاد.

وقال العزي في مؤتمر صحفي في صنعاء اليوم: “مطالبة الأمم المتحدة لصنعاء فقط بوقف إطلاق النار غير واقعية كون الحرب بين طرفين ويجب أن تكون الدعوة للطرفين”.

وأضاف أن “كل أشكال الحرب والحصار مورست على الشعب اليمني بما فيها المحرم والمجرم دوليا وسكتت الأمم المتحدة أمام ذلك كله وهي تقفز على الواقع في اليمن فالحرب فيه عدوان خارجي سانده مرتزقة في الداخل وليست حرباً أهلية”.

وأعرب العزي عن أسفه لـ”تبني” الأمم المتحدة رواية المرتزقة في مأرب فيما يخص النازحين وخلط القضايا الإنسانية بالسياسية وجعل القضايا الإنسانية بيد الخصم أداة للابتزاز السياسي.

بدوره، حثّ المبعوث الدوليّ إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروطٍ مسبّقةٍ بعد تطبيق وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار وفتح باب نقل المساعدات. كما دعا إلى فتح مطار صنعاء والعمل على معالجة الوضع الإنسانيّ في البلاد.

ميدانياً أفاد مصدر عسكري يمني رصد 183 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في جبهات الحُدَيدَة خلال الـ24 الساعة الماضية بينها محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في المنظر.

ومن بين الخروق 11 غارة لطائرات تجسس على شارع الـ50 والمنظر والفازة، وتحليق 15 طائرة حربية في أجواء المدينة والصليف والمنظر، و7 طائرات تجسسية في أجواء المنظر الفازة والدريهمي والجبلية.

كما استهدفت القوات المتعددة للتحالف بالقصف الصاروخي والمدفعي 430 صاروخ وقذيفة و110 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

أضف إلى ذلك أن طائرات التحالف شنّت غارة على مديرية الصليف بالحديدة غرب اليمن.

وفي صعدة شمال اليمن، أفاد مصدر محلي يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

كما نفذت مقاتلات التحالف غارة جوية على مديرية الظاهر في المحافظة، وطال القصف الجوي ب،6 غارات مديرية حيران وعزلة بني حسن بمديرية عبس بحجة غرب اليمن، واستهدفت الطائرات أيضاً مديرية خارف بعمران شمال اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف ب 22 غارة جوية مديريتي صرواح ومدغل بمأرب شمالي شرق اليمن.