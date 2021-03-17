طهران: لا مفاوضات مع إدارة بايدن وإنما تبادل رسائل عبر سويسرا

أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، أن إيران لا تجري بتاتاً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، و”ما يشاع عن ذلك ليس صحيحاً”، مشيراً إلى وجود قنوات لنقل الرسائل الخاصة عبر سويسرا.

وأضاف واعظي، اليوم الأربعاء، للتلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحكومة المقبلة هي استمرار لهذه الحكومة من حيث خدمة المواطنين”، موضحاً “نتشرف أن نسلم الحكومة الحالية الحكومة المقبلة بلا عقوبات”.

وقال “نحن في هذه الأيام لا نتفاوض مع الأميركيين أبداً، ولم يكن هناك أي مفاوضات ثنائية مع أميركا ولن يكن هناك مفاوضات أبداً”.

كما شدد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية على أنه “ليس هناك أرضية لمفاوضات جانبية”. وأشار إلى أنه “من الطبيعي أن يتم تبادل الرسائل لنكون مطلعين على آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والعقوبات”.

في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الضغوط القصوى التي مورست على الشعب الايراني فشلت حيث حققنا نجاحات كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والسياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن “الظروف باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الحظر عن إيران” مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اقرت بان سياسة الإدارة السابقة كانت خاطئة وأن سياسة الضغوط القصوى فشلت كما أعلنوا عزمهم على العودة إلى الاتفاق النووي لكن طهران تنتظر الأفعال وليس الأقوال.

ولفت روحاني إلى أن العام المنصرم كان عاما صعباً على الشعب الإيراني خلال الحرب الاقتصادية وتداعيات انتشار فيروس كورونا معربا عن أمله بأن يكون العام الجديد أفضل من سابقه.