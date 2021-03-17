لوحات إعلانية تشوه طرطوس ومجلس المدينة يمهل أصحابها

طرطوس – لؤي تفاحة

بات العديد من اللوحات الإعلانية التي يتم تركيبها على الطرقات المحلية، ومداخل الحدائق العامة، الكبيرة منها والصغيرة، بغية لفت انتباه المهتمين، مصدر إزعاج وخطر على المارة من مستخدمي الطرقات نظراً لاهتراء أعمدتها التي اقتلعت الرياح الشديدة العديد منها، ومع ذلك يصر أصحابها على تركها على قارعة الطريق لأيام طويلة، كما حدث منذ فترة على جسر المطاحن.

وبين المهندس حامد حسين رئيس دائرة الصيانة والخدمات في مجلس مدينة طرطوس بأنه تم توجيه عدة كتب مؤرخة إلى الجهات المعلنة بهدف إزالة اللوحات المخالفة أو اللوحات التي تشوّه المنظر العام، وتسبب خطراً على المارة، لافتاً إلى أنه تم إعطاؤها مهلة لغاية بداية الموسم السياحي وإلا سوف تقوم البلدية بإزالتها على نفقة هذه الشركات وتحميلها تبعات ذلك كله.