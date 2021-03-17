مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في جالود بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء قرى وبلدات في طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت ثمانية منهم، وقد تصدى مقاومون فلسطينيون بالنيران لهذه الاعتدءات في جنين، وذلك خلال اقتحام الاحتلال شارع الناصرة في المدينة، كما اندلعت مواجهات على مفرق بلدة عنزا جنوباً.

كما هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل، وخمسة منازل فلسطينية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية. وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفخيت شرق البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية، فيما قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة طانا شرق البلدة بعدد من الجرافات وهدمت خمسة منازل فلسطينية.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون أراضي الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، وقال دغلس: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت اراضي الفلسطينيين في قرية جالود جنوب المدينة واقتلعت 40 شجرة زيتون.

وفي القدس المحتلة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيّل للدموع خلال تصدّيهم لاعتداءات قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال المدينة المحتلة. وأفاد مسؤولون في البلدة بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصريّ المحيط بها، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى اطلاق قنابل الغاز بكثافة نحو الفلسطينيين ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق وذلك قبل هدمهم عدداً من المنازل.

وفي الجليل الأعلى، اعتقلت شرطة الاحتلال شابين فلسطينيّين خلال تظاهرة مندّدة بزيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لقرية الجش في الجليل الأعلى.

سياسياً، أكدت الرئاسة السلطة الفلسطينية أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم إن إعلان قوات الاحتلال هدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان بسلوان والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وحي المطار في كفر عقب ومنطقة البقعة في الخليل ومنطقة العيون البيضا في مسافر يطا وتجريف أراضي الفلسطينيين في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله واقتلاع عشرات اشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس يهدف لتوسيع عمليات الاستيطان تنفيذاً لمخططات الضم الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية مطالبا الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

في سياق متصل جددت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني ويصعد من إجراءاته الاستيطانية من خلال تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم حيث اقتلع مستوطنون إسرائيليون أمس عددا من اشجار الزيتون في قرية عين جالود جنوب نابلس وجرفوا مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا وحي المطار في كفر عقب ومنطقة العيون البيضا في قرية مسافر يطا.

ودعت الخارجية الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ ما يلزم لاجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة المسؤولين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.