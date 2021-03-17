مسرحية “خيوط ملونة” في ثقافي دير الزور

دير الزور- خالد جمعة

بعد غياب لأكثر من عشر سنوات يعود المسرح في دير الزور مع الفنانين المخضرمين ضرام سفان تأليفاً وصادق فياض إخراجاً بمسرحية “خيوط ملونة”، التي قدمت ضمن فعاليات مهرجان دير الزور التسويقي الذي تقيمه المحافظة وتشارك به مديرية الثقافة على خشبة مسرح المركز الثقافي.

تهدف المسرحية الموجهة للأطفال في صياغتها وفكرتها إلى الحكمة وأن العمل والاجتهاد أساس الحياة ضمن إطار كوميدي يتناسب مع الأطفال وميولهم، وتدور أحداثها في مملكة يتزوج أميرها من ابنة سائس خيول بعد أخذ ورد حيث تشترط العروس أن يكون الأمير يتقن صنعة فيتعلم صناعة السجاد ويصبح من أمهر صانعيه، ويوماً ما يذهب للتجارة فيخطفه لصوص أغبياء ويحاولون قتله، ويقنعهم بأن يبيعوا للملك سجادة من صنعه ويأخذون ثمنها، وينكشف أمرهم أمام الملك من خلال توقيع على السجادة.

بدوره قال مخرج العمل صادق فياض: المسرح هو المتعة الحسية والفكرية وهذا ما يجعل الطفل يحاول أن يعيد ما تلقاه خلال العرض المسرحي المكتوب بجمالية تناسب الأطفال وتلبي رغباتهم، فجمهور دير الزور عاشق للمسرح ومتعطش لعودته منذ سنوات.

وبيّن مؤلف العمل ضرام سفان أن ما يبعثه الطفل داخله من إحساس يجده في المسرح، فعملية التلقي يجب أن تدرس بعناية وهذا هو دور المخرج والمؤلف على حد سواء، نحن غبنا قليلاً عن خشبة المسرح وعدنا بهذا النص الذي لامس بشكل أو بأخر مخيلة الأطفال وحاجاتهم وميولهم ورغباتهم.

مسرحية “خيوط ملونة” تمثيل: أحمد جنيد، حيدر الراشد، إيناس سفان، خليل خليوي، عمر شريدة، أحمد خليوي، مجد فياض، رؤى حاج موسى، مجد مرهج، ماتيلدا سفان. أزياء: رنى الحمود، ديكور خلود السيد طه، إدارة منصة فيروز شجاع، عبدالله سفان، إعداد موسيقي خالد الطارش.