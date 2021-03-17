مفاجآت بالجملة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز

شهدت مباريات الجولة الحادية والعشرين “الثامنة إياباً” من الدوري الممتاز بكرة القدم التي أقيمت ظهر اليوم نتائج مفاجئة، وخصوصاً للفرق المهدّدة بالهبوط بينما وضحت الصورة أكثر بالنسبة للأندية المتنافسة على اللقب.

فعلى ملعب الباسل في اللاذقية واصل تشرين المتصدّر سلسلة نتائجه المتميزة وحقق فوزاً مهماً على جاره جبلة بثلاثة أهداف لواحد، تقدّم لجبلة محمود البحر في الدقيقة 29 بينما ردّ تشرين بثلاثية سجّلها عمر ريحاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ومحمد المرمور في الدقيقة 63 ومحمد ماهر دعبول في الدقيقة الأخيرة.

واستمر الجيش الوصيف في ملاحقة تشرين بعد أن عاد من ملعب الباسل في حمص بفوز صعب على مضيفه الوثبة بهدفين لواحد، سجّل للجيش محمد الواكد في الدقيقة الثالثة ومؤمن ناجي في الدقيقة 76 بينما جاء هدف الوثبة عبر باهوز محمد في الدقيقة 50.

وفجّر الساحل مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على جاره وضيفه حطين بهدف نظيف، وشهد سيناريو المباراة تقلبات عديدة حيث سنحت لحطين فرصة افتتاح التسجيل عبر ضربة جزاء أهدرها مارديك مارديكيان في الدقيقة 19 قبل أن يسجّل علي حسن هدف النقاط الثلاث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وفرض الحرية متذيل الترتيب التعادل السلبي على ضيفه الكرامة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السابع من نيسان في حلب، كما تعادل الشرطة مع جاره حرجلة بالنتيجة ذاتها على ملعب الجلاء في دمشق.

أما أكبر المفاجآت فكانت تغلب الفتوة على ضيفه الاتحاد بهدفين لواحد في المباراة التي استضافها ملعب تشرين في دمشق، أزرق الدير نجح في الشوط الأول باستغلال ضياع الضيوف ليسجل هدفين عبر علي بعاج ورجا رافع قبل أن يقلص زكريا عزيزة الفارق للاتحاد في الدقيقة 77، علماً أن مباريات الجولة كانت انطلقت أمس وشهدت تعادل الوحدة مع ضيفه الطليعة بهدف لمثله.

نتائج المباريات السبع جعلت المنافسة على اللقب تنحصر بين ناديي تشرين والجيش مع ابتعاد حطين والوحدة والكرامة نسبياً، بينما اشتعل صراع الهبوط بين الفتوة والساحل والحرية مع وضعية جدول الترتيب الذي جاء كالآتي:

1- تشرين 49 نقطة 2- الجيش 44 نقطة 3- حطين 40 نقطة 4- الوحدة 39 نقطة 5- الكرامة 39 نقطة 6- الطليعة 31 نقطة 7- جبلة 26 نقطة 8- الإتحاد 24 نقطة

9- الوثبة 23 نقطة 10- الشرطة 23 نقطة 11- الحرجلة 19 نقطة 12- الفتوة 13 نقطة 13- الساحل 13 نقطة

14- الحرية 9 نقاط.

“البعث”