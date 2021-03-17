وداعاً.. مصممة الأزياء لاريسا عبد الحميد

دمشق- البعث

“تذهب الوردة للموت ورائحتها طيبة ولأن الحياة إجازة قصيرة من الموت يؤلمني ويدمي قلبي أنا وابنتي ماريا أن ننعي إليكم انتهاء إجازة زوجتي وحبيبتي ورفيقة عمري لاريسا عبد الحميد من هذه الحياة”، بهذه الكلمات نعى المخرج عبد اللطيف عبد الحميد زوجته لاريسا عبد الحميد مصممة الأزياء التي رافقته في الحياة والعمل، في حين نعاها المخرج جود سعيد قائلاً: “لاريسا يا جميلة الروح، وداعاً لقلبك الأبيض كثلج بلادك.. عبد اللطيف يا أبي الجميل، يا من زرعت البسمة في قلوبنا صغاراً، أحمل ألمك وابتسم لها، أحبتك كما لم يحب أحد”.

يذكر أن الراحلة من مواليد 1960، درست الفن التشكيلي 1976- 1977 في مدينة آلمآتا عاصمة جمهورية كازاخستان السوفيتية، خريجة المعهد العالي للسينما في موسكو 1982 اختصاص إنتاج سينمائي، عملت بين عامي 1986- 1993 مصممة للأزياء في المسرح القومي بدمشق مع المخرجين المسرحيين طلال الحجلي، محمود خضور، عجاج سليم، فايز قزق، عماد عطواني وسمير الشمعة، كما عملت بين عامَي 2003-2013 كمدرّسة للرقص الكلاسيكي في المركز الثقافي الروسي في دمشق، عملَت بين عامَي 1988-2017 مصممة أزياء مع المخرج السينمائي عبد اللطيف عبد الحميد في أفلامه الروائية الطويلة “ليالي ابن آوى”، “رسائل شفهية”، “صعود المطر”، “نسيم الروح”، “ٌقمران وزيتونة”، “ما يطلبه المستمعون”، “خارج التغطية”، “أيام الضجر”، “مطر أيلول”، “العاشق”، “أنا وأنت وأمي وأبي”، “طريق النحل” كما صممت أزياء فيلم “صهيل الجبهات” للمخرج ماهر كدّو عام 1992. وقد كرّمتها المؤسسة العامة للسينما بمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الرابعة 2017.