الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 36 اعتداء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 36 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكر اللواء الركن ألكسندر كاربوف نائب رئيس مركز التنسيق الروسي أنه تم رصد 36 اعتداء من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو “جبهة النصرة” بينها 15 اعتداء في إدلب و12 في اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.

في الأثناء، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية وأسلحة إلى قواعدها بريف الحسكة قادمة من العراق.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات الماضية قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار خراب الجير العسكري في ريف اليعربية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

يأتي ذلك فيما أقدمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من الشبان في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لسوقهم إلى معسكراتها وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا حاجزاً على طريق الغاز شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وأقدموا على اختطاف مجموعة من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.