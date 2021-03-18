بكين: لن نتنازل لواشنطن.. وضغوطها “غير مجدية”

أعربت الصين، عن “تصميمها القوي” على الدفاع عن مصالحها، محذرة واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه “غير مجد”، قبل لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا. وستعقد المحادثات اعتباراً من الخميس في مدينة أنكوريج. وسيجري وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان مباحثات مع المسؤول الصيني الكبير يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي.

ويُعقد الاجتماع في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن حول قضايا عدة من هونغ كونغ إلى حقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس ومعاملة أقلية الأويغور في شينجيانغ والتجارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان في مؤتمر صحافي أن “بلاده لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها”.

وأكدت بكين الخميس أن “كل الموضوعات ستطرح على الطاولة” لكنها حذرت من أنها مصممة على الدفاع عن مصالحها.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى العمل “بشكل بناء وصادق” خلال الحوار ، معترفاً بأن الاجتماع “لن يكون كافياً لحل كل المشاكل”.

وأعلنت بكين عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى البلاد مطلع الأسبوع.

وكانت وزارة الخارجيّة الصينيّة اعتبرت أنّ العقوبات الأميركيّة الجديدة بسبب هونغ كونغ “تُعدّ تدخلاً في شؤوننا الداخليّة”. وأكدت أنّ بكين ستتخذ اجراءات الرد اللازمة، معتبراً أنّ هذه العقوبات “تُمثل انتهاكاً خطراً للقانون الدوليّ والأعراف الأساسيّة للعلاقات الدوليّة”.

وقال لي جيان: “لن تنجح محاولات الجانب الأميركي في السيطرة على الإيقاع والضغط على الصين”، مضيفاً: “نحن نعارض ذلك بشدة، وقد نفذت بالفعل الإجراءات المضادة اللازمة”.