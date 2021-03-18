تكريم عاملات وأمهات الشهداء بحمص

حمص – صديق محمد

كرم اتحاد عمال محافظة حمص اليوم 70 سيدة من العاملات في مجمع صحارى وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأكد رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر أن المرأة السورية علمت العالم معنى التضحية والفداء وأنها كما تعطي العطف والحنان فهي قادرة على تعليم معنى القوة والثبات حين يتعلق الأمر بالوطن ولم تبخل بجهدها لتبقى عجلة الإنتاج مستمرة لدعم اقتصاد الوطن ومواكبة انتصارات جيشنا الباسل وتقديراً لجهودهن نكرم اليوم 70 من العاملات اللواتي قدمن جهدهن بإخلاص ولم يقصرن في كافة ميادين العمل.

وعبرت عدد من المكرمات بأن التكريم له معان كبيرة وأثر طيب في نفوس الأمهات العاملات ولابد من توجيه الشكر لكل من ساهم في هذا التكريم ولاتحاد عمال لهذه الفته الكريمة بتكريم السيدات العاملات اللواتي يبذلن قصارى جهدهن في التربية والعمل من أجل عزة ورفعة الوطن .كما تخلل التكريم تقديم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية .

من جهة ثانية تم اليوم تكريم لأمهات 105 شهداء عسكريين ومن قوى الأمن الداخلي ومن القوات الرديفة وذلك في نادي ضباط موقع حمص وكل أم من الأمهات المكرمات قدمت 3 شهداء أو أكثر في سبيل الوطن .