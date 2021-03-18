تكريم ٥٠ أمراة عاملة مميزة بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

كرم اتحاد عمال محافظة درعا بمناسبة عيد الأم والذكرى الثالثة والثمانين لتأسيس الاتحاد العام للعمال خمسون امرأة عاملة متميزة في مجال العمل ولها بصمة إبداعية من مختلف القطاعات الحكومية وذلك تقديرا لدور المرأة ومكانتها الاجتماعية.

وتحدث أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي عن أهمية المرأة السورية التي أصبحت مثالا يحتذى للصمود والصلابة فهي التي تعرضت لما لم يتعرض له أي مخلوق، والمرأة السورية لم تكن الأولى في النضال فهناك المناضلات العربيات ومنهن الفلسطينيات وغيرهن إلا أن المرأة السورية تحملت وزر حرب طاحنة امتدت لعشر سنوات وبقيت صامدة و بقيت ملهمة للصبر والتحدي فكانت الشريك الحقيقي في هذا النصر.

بدوره الرفيق المحافظ مروان شربك تحدث عن المكانة المرموقة للمرأة السورية التي كان لها الدور الأكبر عبر التاريخ واستطاعت إثبات وجودها وهويتها من خلال دخولها في مختلف المجالات العملية، حتى باتت ركنا أساسيا ومثالا يحتذى بالصبر، فكانت الطبيبة والمهندسة والمعلمة والعاملة اللواتي كن وما زلن في خندق المواجهة والتضحية والصمود.

وعبرت العاملات المكرمات عن سعادتهن بالتكريم وأكدن أن المرأة السورية باتت مثالا يحتذى به في الصمود والصبر ولا سيما أمهات الشهداء اللواتي قدمن أبناءهن فداء للوطن.