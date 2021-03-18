خدمات جديدة في مركز خدمة المواطن

دمشق – كنانة علي

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ضرورة إطلاق الخدمات الجديدة التي تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية والإلكترونية لها بالاتفاق والتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية التي تتضمن: خدمة الأحوال المدنية _ وثيقة غير محكوم * وثيقة محكوم _ خدمة وزارة التنمية الإدارية البطاقة الذاتية _ غير عامل.

وأشار الوزير عبد اللطيف خلال زيارته الاطلاعية لمركز خدمة المواطن في منطقة المزة بدمشق لتفقد إجراءات العمل في كل أقسام المركز، إلى ضرورة إطلاق خدمات جديدة خاصة بالمؤسسة العامة للإسكان يوم الأحد القادم وهي: بيان ملكية _ بيان مساحة ووصف مسكن _ بيان تاريخ صب المسكن _ بيان مخطط معماري _ خدمة حق الاستفادة للمتنازل له _ توثيق البيع القطعي “الفراغ”.

ولفت الوزير إلى الإجراءات المتخذة والنظافة الدائمة والتشدّد بتطبيق كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المراجعين والعاملين على حد سواء، مؤكداً ضرورة الانتباه والحذر للعاملين في المركز لتفادي ارتكاب الخطأ بالوثائق، ولاسيما وثيقة حق الاستفادة وإلا فستكون العقوبات شديدة وصارمة في حال حدوث أي خطأ سواء بالعقوبات المسلكية أم بالتحويل إلى الجهات المختصة اذا اقتضى الأمر ذلك.