خدمات ريف حلب ليست على ما يرام

حلب- محمد ديب بظت

تتشابه المشكلات التي تعاني منها مدينة حلب مع وضع أريافها، وتستنسخ الظروف المعيشية الصعبة لأهالي الريف أسوة بحال سكان المدينة بشكل عام، فلا يسعف لون الحقول الأخضر القرى الحلبية في كسر عتمة الليل والظلام الناتج عن قطع الكهرباء طوال فترات اليوم، فضلاً عن صفوف السيارات المركونة عند محطات الوقود، وغيرها من مشكلات توصيل مياه الشرب وصعوبة النقل.

“البعث” جالت في قرية نبل شمال حلب والتقت مع بعض المواطنين للوقوف على أحوالهم والمشكلات التي يعانون منها، وأكد الأهالي أن القرية تفتقر إلى بناء محكمة خاص، ورغم ضيق بناء البلدية المؤلف من طابقين، احتوى الدور الأول منه القضاة الذين يمارسون أعمالهم في الغرف الثلاث الضيقة، ما يستدعي -وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص الذين التقت بهم “البعث”- توافر بناء خاص لأولئك القضاة وموظفي المحكمة.

وأجمع الأهالي على ضرورة مراقبة الكازية عند توزيع البنزين، وفرض إجراءات عملية تضمن من خلالها التوزيع العادل للجميع، حيث يحرم بعضهم من الحصول على البنزين في الوقت الذي تتوافر فيه المادة ضمن السوق السوداء بسعر يصل إلى ألفي ليرة سورية.

وأوضح المواطنون أن تزويد القرية بمياه الشرب ليوم واحد غير كافٍ، مشيرين إلى صعوبة وصول المياه إلى المنازل البعيدة عن الخزانات، أما حال الواقع الكهربائي المتردّي وغلاء أسعار الأمبيرات دفع بعضهم إلى الاعتماد فقط على “البطاريات” وإلغاء اشتراكهم من كهرباء المولدات تلك.

المواطنون طالبوا أيضاً بتخصيص باص نقل داخلي آخر لتخفيف وطأة الازدحام ولاسيما أن “نبل” مقصد أهالي القرى الأخرى القريبة منها مثل برج القاص والزوق الكبير ومياسة وزنعريتا والزيارة عندما تكون وجهتهم مدينة حلب، كما تفرض الحاجة إلى تأهيل بعض طرق القرية و”تزفيتها” بعد الترهّل الذي أصاب المنظومة الطرقية طوال السنين الماضية.

وعن توافر مادة الخبز وتوزيعها، بيّن الأهالي أن هذا الأمر أفضل حالاً إذا ما قورن بالمدينة، على اعتبار أن المعتمدين يؤمّنون مخصصاتهم اليومية، لكن هناك ازدحام على الفرن الآلي.