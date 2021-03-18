خطوة أولى ناجحة لكرة العمال في دوري الصالات

السويداء – زياد عامر

اختتمت في الصالة الرياضية بالسويداء بطولة أندية الدرجة الثانية لكرة القدم داخل الصالات المغلقة للرجال وذلك بمشاركة أندية (العمال ، صلخد ، الشبيبة ، لاهثة) ، وبعد منافسة قوية استحق نادي العمال الصدارة والتأهل الى نهائيات القطر المؤهلة للدرجة الأولى وذلك بعد تغلبه على لاهثة( 1/4 )وعلى الشبيبة( 5/7 ) وعلى صلخد( 4/5 ).

رئيس لجنة كرة الصالات الفرعية وسام دوارة أشاد في حديث “للبعث” بالتنظيم المميز للبطولة وسيطرة الروح الرياضية حيث لم يحدث أي اشكال في كافة المباريات، أما عن المستوى الفني فأكد دوارة أن ناديي العمال وصلخد كانا في طابق وباقي الفرق في طابق أخر.

وباعتباره رئيساً لنادي العمال شكى دوارة من عدم وجود منشأة خاصة بالنادي منوهاً بقيام أحد مشجعي الفريق بتقديم كافة مستلزمات الفريق الذي سيمثل السويداء للمرة الثانية في هذا الاختصاص الكروي.

يشار إلى أن تشكيلة الفريق ضمت اللاعبين( حازم أبو محمود ، معتز درويش ، همام أبو فخر ، وئام العبدالله ، مهند الجباعي ، ساري الدبيسي ، عهد حاطوم ، جبران مزهر ، عدنان ومدين وجواد وكريم الحلبي ، بهاء قاسم ، وسام جمول )تحت إشراف المدرب نسيم سراي الدين ومساعده هيثم أبو سعيد.