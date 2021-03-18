عدم اكتمال النصاب يفشل “مجلس طرطوس” بتوزيع المليارين

طرطوس- مكتب البعث

لم يتمكن مجلس محافظة طرطوس بعد انتهاء دورته العادية الثانية من تمديد جلسة إضافية لمناقشة بند توزيع المليارين المخصصة للمحافظة، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني المطلوب، مما اضطر بعليا محمود رئيسة المجلس لتحديد يوم الثلاثاء القادم كموعد لمناقشة هذا البند الوحيد الذي تم طرحه من خارج جدول الاعمال، فيما عزا بعض أعضاء المجلس سبب عدم إكتمال النصاب لـ”البعث” بغية إعطاء الوقت الكافي والمناقشة المستفيضة لمثل هذه الجلسات التي يتوجس البعض منها لكي لا تكون المناقشة “مسلوقة ” ولا تلبي حاجات البلديات ووالوحدات الإدارية بشكل عادل، وتحقيق تنمية حقيقية على كامل المحافظة، في حين كان قد أشار المهندس بسام حمود نائب رئيس المجلس إلى أن المنحة هي لمشاريع مدورة سابقا.

وعرض نائب المحافظ خلال الجلسة تقرير لجنة الموازنة كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مشروع جديد خلال عام ٢٠٢١، و المشاريع الجديدة مصدقة سابقاً وسيتم استكمالها، واعدا بوجود إعانات إضافية لاحقة بما يحقق ما يطمح إليه أعضاء المجلس ومن خلفهم مواطني المحافظة.

وكانت مجمل مداخلات الأعضاء قد تركزت حول ضرورة وضع معايير أكثر دقة لمعالجة مشكلة المعتمدين والتخفيف من طوابير الانتظار مع ساعات الصباح الباكر وأيضا في ساعات متأخرة من الليل وفي ظل ظروف جوية صعبة، بالإضافة لمناقشة مشكلة البنزين وآليات عمل السورية للتجارة ولا سيما في منطقة الدريكيش ومشاكل النقل التي لا تنتهي، وعدم وجود دراسة على مستوى الجهات الوصائية لمعالجة هذا الملف الشائك وما يلحق بالأذى للمواطن ولا سيما في مناطق ريف المحافظة البعيد، بالإضافة لمعالجة مشكلة قيام الشركة العامة محطة بانياس الحرارية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود المستحلب كبديل خلال الفترة الماضية، وأثر ذلك فنيا على جهوزية المحطة وعمرتها الفنية.

وفي موضوع الآثار تساءل البعض حول حقيقة المبالغ الضخمة المرصودة للآثار وعمليات الترميم والصيانة حيث رأوا بأن هناك جوانب خدمية أكثر أهمية وحاجة ملحة يمكن أن توزع عليها هذه المبالغ المرصودة.

كما تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة طرطوس خلال انعقاد جلسة المحافظة الدورية على ضرورة السماح بتسمية المراكز الصحية و المنشآت بأسماء شهداء القرية التي تحوي على المركز الصحي، و تساءل أعضاء المجلس لماذا يتم حرمان قطاع التربية من التقسيط في السورية للتجارة، و التوجه لمجالس المدن والوحدات الإدارية بفرض رسم عالي أو تركيب كاتم صوت على “المولدات” ذات الاستطاعة العالية و التي تسبب صوت عالي وتلوث كبير، ولحظ عدم الموافقة على مشاريع الجدران الاستنادية بدون عرضها على لجنة السلامة والتأكد من ضرورتها، و أن تقوم مديرية الخدمات بشكل سريع و إسعافي لمعالجة وضع الطرق في سهل عكار المهربة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، و إن أمكن إدراج خطة إسعافية لأغلب الطرقات لأن نسبة الإتلاف تفوق ٥٠%.

كما ركزت المداخلات الأعضاء بمعظمها حول الواقع الزراعي والكهربائي، حيث تم الحديث عن ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين وخاصة الأسمدة التي تتواجد بكميات كبيرة جداً في السوق السوداء في حين يحرم الفلاح منها، أو يعاني كثيرا للحصول عليها عن طريق المصرف الزراعي، كذلك تم طرح إشكالية ضرورة تعويض المزارعين الذين احترقت أشجارهم في منطقة نبع كركر العام الماضي، ولم يحصلوا على تعويض حتى الآن، وفي قطاع الكهرباء تم الحديث عن التقنين في محافظة طرطوس والجائر في بعض القرى والبلدات، وضرورة تقسيم التقنين لقطاعات صغيرة، كما تم الحديث عن واقع العمل بمحطة بانياس الحرارية والضرر والمشاكل التي لحقت بالمجموعات نتيجة بعض الأخطاء في العمل وكيفية المعالجة، وفي موضوع المواصلات والطرق تم الحديث عن طريق الدريكيش المركزي، والمشاكل الكثيرة التي بدأت تتكشف فيه، مثل تقشرات الزفت والانزلاقات في التربة في أكثر من موضع خاصة في ناحية حمين، وعقدة شباط، كما تم الحديث المعاناة الكبيرة في موضوع المواصلات لسكان القرى المحيطة بطرطوس وضرورة إيجاد حلول عاجلة، وفي موضوع المياه تم الحديث كذلك عن ضرورة إيجاد حلول عاجلة مع قدوم فصل الصيف حيث تم تسجيل حالات عطش واستجرار لصهاريج المياه في بعض القرى لملئ خزانات المدارس، فالمطلوب تأمين حلول بديلة كالتوجيه لإشادة برك مائية والاستفادة منها في الري والشرب وإطفاء الحرائق.

يذكر أن المجلس قد وافق على تحويل ناحية الصفصافة إلى منطقة علما أنها مستوفية جميع شروط إحداث المنطقة.