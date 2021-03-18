لقاء قمة بين الوحدة والكرامة في دوري سلة الرجال

تتواصل منافسات مرحلة الإياب من دوري سلة الرجال حيث تنطلق اليوم مباريات المرحلة الرابعة فيقام لقاءين حيث يستقبل الوحدة الكرامة في دمشق ، وفي حلب يحل النواعير ضيفاً على اليرموك، وتستكمل المباريات يوم السبت المقبل بلقاءين حيث يواجه الطليعة الاتحاد في حماة، ويلتقي الجاران الجيش والثورة في دمشق، على أن تختتم المرحلة يوم الثلاثاء المقبل فيلعب في حمص الوثبة مع الجلاء، وفي حلب يلعب الحرية مع جاره العروبة.

مباريات الدوري بدأت فيها المعالم تتضح رويداً رويداً حيث ضمنت فرق الكرامة والجيش والاتحاد تأهلها للمربع الذهبي وتبقى البطاقة الرابعة محصورة بين الوحدة والجلاء وبنسبة أقل الطليعة، كما أن مسألة الهبوط حسمت بنسبة كبيرة خاصة بالنسبة للعروبة وبنسبة أقل الحرية والنواعير ، فيما ما زال الأمل يحدو اليرموك للبقاء بين الكبار وبحاجة لجهود مضاعفة لتحقيق مراده بالبقاء، كما ضمن الثورة بقاؤه بعد الفوز بالمرحلة الماضية على الطليعة.

مباريات اليوم ستكون على درجة عالية من الغليان خاصة اللقاء الكبير الذي تستضيفه صالة الفيحاء في دمشق (الساعة السادسة مساء) ويجمع الوحدة (الخامس 24 نقطة) مع الكرامة (المتصدر 28 نقطة) ويأمل أبناء العاصمة رد الدين حيث تعرضوا للخسارة بالذهاب (53-71) وثانيا للاقتراب من المركز الرابع المؤهل لدوري الكبار، مدرب الوحدة هيثم جميل أن مهمته ليست سهلة خاصة وأنه يواجه فريقاً مدجج بالنجوم والأفضل على الساحة السلوية.



صالة نادي الجلاء في حلب تشهد (الساعة الرابعة عصراً) لقاء من نوع آخر حيث يستضيف فيه اليرموك (قبل الأخير 15 نقطة) النواعير (العاشر18 نقطة) في مباراة تعتبر مصيرية لأصحاب الأرض كونها الفرصة الأخيرة إذا ما أرادوا البقاء بين الكبار والفوز وحده يمنحهم هذا الأمل، أما النواعير فيريد تأكيد أن فوزه بالذهاب (87-54) لم يكن ضربة حظ، فما زال بحاجة للفوز ليثبت أقدامه بين الكبار.

مباريات الجولة تستكمل بعد غد السبت فيلعب في صالة حماة الطليعة (السادس 16 نقطة) مع الاتحاد (الوصيف 26 نقطة) حيث يسعى الطليعة لتحسين صورته في الإياب كونه قدم أداء باهتاً توجه بالخسارة أمام الثورة بالجولة الماضية، وقد ترخي هذه الخسارة بظلالها على الفريق ومباراتهم السبت صعبة جدا كونها أمام الاتحاد الذي يريد الفوز للضغط على المتصدر قبل المواجهة المرتقبة معه.

وفي صالة الفيحاء (الساعة السادسة مساء) يلعب الجيش (شريك الوصافة 26 نقطة) مع جاره الثورة (السابع 19نقطة) نظرياً المباراة تصب بمصلحة الجيش الأكثر خبرة واستعدادا وقوة والذي فاز ذهابا (89-50) لكن ما قدمه الثورة في الإياب دليل على أن الفريق لن يكون خصماً سهلاً ويسعى لتقديم مباراة جيدة عكس مباراة الذهاب.

عماد درويش