نصر الله: المخابرات الأمريكية تشغّل الجماعات الإرهابية لتدمير الدول والجيوش في المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المخابرات الأمريكية تشغل الجماعات الارهابية بهدف تدمير الدول والجيوش في المنطقة مشيراً إلى أن الوثائق والأيام أثبتت هوية من يدير هذه الجماعات ويحميها وكيف يتم تشكيلها ودعمها وتسليحها من قبل واشنطن.

وقال نصر الله في كلمة له اليوم بمناسبة يوم الجريح المقاوم “إن الأمثلة كثيرة من اليمن وسورية والعراق حول تشغيل المخابرات الأميركية لتنظيم داعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش” خدمة للمخططات الإسرائيلية في المنطقة.

وحول الشأن اللبناني بين نصر الله أن “لبنان في قلب أزمة حقيقية ووطنية وسياسية كبرى” لافتاً إلى وجود “جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية التي تدفع باتجاه حرب أهلية فيه” داعياً إلى أن يكون السقف في مواجهة الضغوط هو عدم الذهاب لحرب أهلية واقتتال داخلي.

وأشار نصر الله إلى أن الأزمة الحالية سببها السياسات الاقتصادية والمالية والفساد والضغوط الأميركية على لبنان حيث يخطط الأمريكيون لأن يكون جزءا من المحور الأميركي الإسرائيلي.

وحول تشكيل حكومة جديدة في لبنان قال نصر الله: “قدمنا تسهيلات بخصوص تشكيل الحكومة وإذا اتفق الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل على حكومة اختصاصيين غير حزبيين فنحن ماضون بذلك”.