إلى رحمته تعالى

والدة الفقيد: المرحومة نظمية دويدري

زوجة الفقيد: نبيلة بركات

أبناء الفقيد: الدكتور غياث والمهندس حازم والمهندس إحسان بركات

بنات الفقيد: غيثاء وحسناء وحنان بركات

أشقاء الفقيد: المرحوم المهندس سليمان والمحامي عبد الرحمن بركات

وعموم آل بركات في سورية والمهجر ودويدري والأصفري وزنرني وكيالي وقضيماتي وخرسا وعبارة ودقدوقي وشبارق ودرويش وحنيفة ومونس وألمع والسيد عيسى

ينعون إليكم بالرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدهم الغالي

المرحوم بإذن الله تعالى عميد أسرة آل بركات الأستاذ المربي الفاضل

عبد الوهاب بن عبد القادر بركات

أبوغياث

الذي وافته المنية صباح يوم الخميس الواقع في 4 شعبان 1442 هجري الموافق 18 آذار 2021 وشيع جثمانه الطاهر من داره الكائنة في قرى الأسد الجزيرة الثالثة فيلا رقم 180 عقب صلاة العصر في جامع النذير – قرى الأسد ثم ووري الثرى في مقبرة البجاع – الصبورة

تقبل التعازي للرجال يومي الجمعة /19/ والسبت / 20/ في صالة الحسن الكائنة في أبو رمانة خلف الداما روز جادة الحسن من الساعة 7.30 وحتى الساعة 9.30 مساءً

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب