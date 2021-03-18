وزير الأوقاف يدعو تجار طرطوس للمساهمة في سوق رمضان الخيري

طرطوس-رشا سليمان:

أكد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف، خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في محافظة طرطوس، على الدور المهم للفعاليات الاقتصادية خلال سنوات الحرب ومساعدة أسر الشهداء والجرحى، ولفت إلى أن الشعب السوري يمرّ اليوم بضائقة اقتصادية، من ارتفاع الأسعار وتذبذب الأسواق، مضيفاً: السلة الغذائية ومنابع النفط تحت سيطرة الاحتلال التركي أو الأمريكي وأدواتهما، بالتزامن مع الحصار الجائر الذي يفرضه الغرب على الشعب السوري، لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية، وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، ودعا إلى تعزيز حالة التعاضد بين أبناء الشعب لمواجهة الظروف التي تمر بها سورية، والتكامل بين العمل الحكومي والفعاليات الأهلية والاقتصادية لتجاوز هذه المرحلة وتخفيف العبء عن المواطنين.

ودعا السيد إلى تعزيز روح التكافل بالمجتمع، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف الضيق عن الناس، مشدداً على ضرورة إنجاح سوق رمضان الخيري، المقرر إقامته خلال الشهر الفضيل، مضيفاً: الدين لا يكتمل إلا بالزكاة والصدقة، والزكاة عمل يعود بالخير على بقية المجتمع.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس إلى أنه تمّ تشكيل خلية عمل، من الغرفة والمحافظة ومديرية أوقاف طرطوس، لتنفيذ عدد من المبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر في مواجهة الضائقة الاقتصادية.

وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن المحافظة وضعت تحت تصرف الغرفة الأسواق الشعبية في منطقة الرابية والبرانية، وسيتم التوسع أفقياً بهذه الأسواق بشكل كامل، إضافة إلى وضع كافة الإمكانات تحت تصرف التجار والصناعيين وأصحاب الفعاليات من أجل إنجاح السوق الخيري.

حضر اللقاء الرفيق د. محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب.