10مليار ليرة قيمة عقود جديدة للبناء والتعمير /للمدقق/

دمشق – محسن عبود

أبرم فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير خلال الشهرين الماضيين كانون ثاني وشباط من هذا العام عقود جديدة بلغت قيمتها 10 مليار ليرة موزعة على بناء أربعة أبراج سكنية جديدة في ضاحية الديماس الجديدة بريف دمشق بقيمة 5 مليار ليرة, وأيضاً عقد بقيمة 4 مليار ليرة لبناء برجين سكنين في ضاحية الفيحاء بقدسيا وهذان المشروعان ينفذهما الفرع لصالح المؤسسة العامة للإسكان, كما تعاقد الفرع على تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها مليار ليرة لصالح وزارة الموارد المائية في دمشق وريفها.

وبين المهندس كمال حسن مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير أن العمل في مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير والتي ينفذه الفرع لصالح محافظة ريف دمشق بدأ بنهاية العام الماضي ومازال مستمرا لإنهاء أعمال البنية التحتية خلال المدة المتعاقد عليها دون تأخير.

وعن اعمال الفرع خلال عام 2020 بين حسن أن خطة الفرع كانت بحدود 5.7 مليار ليرة وكانت الأعمال المنفذة الفعلية بحدود 7.1 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 124% أي بزيادة 24% وبقيمة مالية 1.4مليار ليرة، كما بين أن الفرع كان متوازناً من ناحية الربح والخسارة. وفيما يتعلق بخطة عام 2021 فقد بلغت 6.6 مليار ليرة وأن الأعمال المنفذة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بلغت 900 مليون ليرة من خطة عمل مقررة بمبلغ 650 مليون ليرة أي بزيادة عن الخطة بنسبة38 % وبقيمة 250 مليون ليرة, إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ باقي المشاريع وخاصة مشاريع السكن الشبابي في منطقتي قدسيا والديماس.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل في المشاريع قال حسن أن في مقدمتها: تقلب الأسعار نتيجة عدم استقرار سعر الصرف بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على اقتصادنا الوطني, وصعوبة تأمين المحروقات اللازمة لعمل الآليات, عدا عن النقص في اليد العاملة وخاصة الفنية والخبيرة نتيجة هجرتها إما إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم إمكانية تمديد خدمة أصحاب الخبرة وممن أتم الستين من العمر وأن الجهات العامة بشكل عام بأمس الحاجة إلى أصحاب هذه الخبرات للحفاظ على العملية الإنتاجية في جميع جهات القطاع العام وخاصة الشركات الإنشائية الوطنية التي تلعب دورا اقتصاديا هاما جدا في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة القادمة.