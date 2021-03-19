أبو سعدى مشرفاً على سلة حلب على الكراسي

حلب- محمود جنيد

بعد تكليفه بالإشراف على منتخب حلب لكرة السلة على الكراسي (ذوو الهمم)، باشر الكابتن مازن أبو سعدى أول تدريباته مع الفريق الطامح.

وأعرب أبو سعدى لـ”البعث” عن حماسته وسعادته بهذه التجربة الجديدة، موضحاً: البارحة بدأت تجربة جديدة في حياتي، وهي الإشراف على فريق ذوي الهمم لكرة السلة، وهم يستحقون هذا الاسم ذوي الهمم لا (المعوقين)، لأنهم ليسوا كذلك، بل المعوق هو الذي لا يرى بعينيه أبعد من أنفه. وأكد أبو سعدى أنه وجد في اللاعبين إصراراً وقوة وتحدياً، والكثير من الرغبة الجامحة لتنفيذ ما يطلب منهم. وختم حديثه بالقول: أتمنى أن أوفق لأقدم لهم كل ما لديّ من معلومات وأفكار لنستمتع سوية بلعبة كرة السلة لهذا الاختصاص.