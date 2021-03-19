استكمال توزيع تعويضات الفلاحين في السويداء

السويداء- رفعت الديك

استكمل المصرف الزراعي إجراءاته لبدء توزيع التعويضات على الفلاحين الذين تضرّرت مواسمهم نتيجة الأحوال الجوية العام الماضي.

وبيّن مدير المصرف الزراعي المهندس نسيم حذيفة أن المبالغ التي سيتمّ توزيعها وصلت إلى نحو مليار وثمانمائة مليون ليرة سورية، يستفيد منها 9300 متضرر، بمعدل 13 ألف ليرة للدونم الواحد، مشيراً إلى تنظيم جداول اسمية للتوزيع في كل من السويداء وشهبا وصلخد والقريا، كما سيتمّ إعلام الجمعيات الفلاحية بمواعيد وأماكن التوزيع. ولفت حذيفة إلى أنه سيتمّ أيضاً توزيع مبالغ من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمزارعي الحمص والعدس والتي بلغت 300 مليون ليرة لأصحاب الأراضي المنظمة زراعياً والمرخصة بعد الكشف الحسي على زراعتها بالمحصولين المذكورين.

بدوره مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أشار إلى وجود اهتمام بكل الطلبات التي قُدّمت للتعويض، وأنه سيتمّ متابعة أي شكوى تقدم لمديرية الزراعة بعد التوزيع.

وتتصدّر زراعة التفاح زراعات الأشجار المثمرة في محافظة السويداء، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة فيها 15783 هكتاراً تضمّ 3.253 ملايين شجرة، المثمر منها 2.685 مليون شجرة.