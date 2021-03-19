الجيش اليمني يعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض بطائرات مسيرة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية نفذت فجر اليوم عملية “السادس من شعبان” بـ 6 طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف سريع في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن “الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله”.

كما شدد سريع على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.

وجددت القيادة دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين، “بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافاً مشروعةً لقواتنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة”، وفق البيان ذاته.

ميدانياً، أكدت مصادر ميدانية وقوع “قتلى وجرحى في صفوف قوات المخلوع هادي إثر هجوم واسع للقوات المسلحة اليمنية في منطقتي البَرّاء وإيدات الراء غرب محافظة مأرب”.

وكشفت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية حررّت اليوم الجمعة عدداً من المواقع غرب منطقة إيدات الراء والبرّاء بمديرية صِرواح غربي محافظة مأرب بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي المسنودة بطائرات لتحالف العدوان السعودي”.

هذا ووفقاً للمصادر، حررت القوات المسلحة اليمنية عدداً من المواقع في مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب سيطرت عليها قوات هادي والتحالف السعودي قبل 5 سنوات.

ولفتت إلى أن “المواجهات بين الطرفين في مديرية صِرواح خلال الساعات الماضية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين”.