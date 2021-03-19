صدام ناري بين اليونايتد وليستر.. وروما يستضيف نابولي

مواجهة من العيار الثقيل ستتصدّر مشهد الركة الأوروبية بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي لحساب دور الربع نهائي من كأس الاتحاد الإنكليزي، لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فبعد ابتعاد السيتي عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز لم يبقَ لصاحبي المركز الثاني والثالث إلّا الكأس لرفعه محلياً، أي أن كل من الشياطين الحمر والثعالب لن يقبلا إلا بالفوز، وسيكون ملعب الكينغ باور مسرحاً لها، ويملك اليونايتد لاعبين من الطراز الرفيع بجميع الخطوط قادرين على إحكام سيطرتهم على الملعب، وهو ما ساعده في تقديم أداء مقنع جداً في مبارياته الأخيرة.

إيطالياً، أثار التأجيل الأخير لمباراة يوفنتوس ضد نابولي الكثير من الجدل، ليصدر نادي روما بياناً ينتقده بشدة لأنه يعتقد بأن نابولي يحصل على معاملة تفضيلية للتحضير لرحلتهم إلى استاد الأولمبيكو هذا الأحد، وخصوصاً أن روما لعب أمس في مسابقة الدوري الأوروبي. حيث سيلتقي روما السادس بنظيره نابولي الخامس لحساب الجولة 28 من الدوري المحلي، ويصارع الاثنان من أجل البقاء في المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، وبالنظر إلى أداء الفريقين في الأسابيع الأخيرة في كل المسابقات، فإن الكفة تميل قليلاً للفريق الأزرق.

وفي مباراة أخرى يواجه يوفنتوس الثالث فريق بينيفتو السادس عشر في مباراة سهلة على رفاق كريستيانو الساعين لتقديم أقصى طاقاتهم في المباريات المتبقية من الدوري بعد خروجهم من مسابقة دوري الأبطال، فالتفريط بأي نقطة سيعني اقتراب الإنتر أكثر فأكثر من اللقب المنتظر.

وفي إسبانيا يواجه برشلونة الثاني ريال سوسيداد الخامس في أقوى مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي، ويدخل البارسا المباراة وهو على دراية بأن خسارة النقاط تعني تكرار سيناريو الموسم الماضي، فغريمه التقليدي ريال مدريد يتربص له وهو يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، أما المتصدّر أتلتيكو فيبدو أنه عاد إلى أدائه المتذبذب من جديد، رغم أن خروجه من دوري الأبطال يحتّم عليه تحسين مردوده، حتى لا يخرج بخفي حنين هذا الموسم.

كأس الاتحاد الإنكليزي الدور ربع النهائي

مباريات الغد: بورنموث– ساوثهامتون 2.15 ظهراً، إيفرتون- مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: تشيلسي- شيفيلد يونايتد 3.30 عصراً، ليستر سيتي- مانشستر يونايتد 7 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 28)

مباريات اليوم: بارما– جنوى 9.45 مساءً.

مباريات الغد: كروتوني– بولونيا 4 عصراً، سبيزيا– كالياري 7 مساءً، إنتر– ساسولو 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: فيرونا– أتالانتا 1.30 ظهراً، يوفنتوس– بينيفنتو، أودينيزي– لاتسيو، سامبدوريا– تورينو 4 عصراً، فيورنتينا– ميلان 7 مساءً، روما– نابولي 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 28)

مباريات اليوم: ريال بيتيس– ليفانتي 10 مساءً.

مباريات الغد: أتلتيك بلباو- إيبار 3 عصراً، سيلتا فيغو- ريال مدريد 5.15 عصراً، ويسكا– أوساسونا 7.30 مساءً، بلد الوليد– إشبيلية 10 مساءً.

مباريات الأحد: خيتافي– إلتشي 3 ظهراً، فالنسيا– غرناطة، فياريال– قادش، 5.15 عصراً، أتلتيكو مدريد- ديبورتيفو ألافيس 7.30 مساءً، ريال سوسيداد– برشلونة 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مباراة واحدة سابقاً في كأس الاتحاد الإنكليزي وكانت في نهائي نسخة عام 1963 وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف.

– واجه فريق مانشستر سيتي منافسه إيفرتون في 9 مرات سابقة ضمن مسابقة كأس الاتحاد، وجاءت نتيجة المباريات متكافئة، حيث تعادل الفريقان في 3 مباريات وفاز كل منهما في 3 مباريات.

– فاز روما في آخر 20 مواجهة أمام نابولي في 9 مباريات وخسر في ثمانية لقاءات، فيما كان التعادل حاضراً 3 مرات.

– لعب برشلونة وريال سوسيداد 93 مباراة على ملعب أنويتا فاز البارسا في 80 مرة منها، بينما تعادل الفريقان في 10 مرات وحقّق سوسيداد الفوز 3 مرات.