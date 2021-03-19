كمالوندي: إيران ستجري اختباراً لمفاعل آراك النووي

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن عزم بلاده إجراء اختبار لمفاعل آراك النووي هذا الشهر مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي.

وأوضح كمالوندي في تصريح اليوم أن المنظمة ستجري في الحادي والعشرين من آذار الحالي اختباراً بارداً لمفاعل آراك الذي أعيد تصميمه تمهيداً لتشغيله في العام القادم.

من جهة أخرى لفت كمالوندي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للضغوط السياسية الخارجية مع أنها يجب أن تكون هيئة مهنية ومتخصصة.

يذكر أن إعادة بناء المفاعل في آراك ليكون مختصاً للأبحاث النووية للأغراض السلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية كانت من شروط الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية في عام 2015.