كوريا الديمقراطية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا. وجاء الإعلان بعد قرار المحكمة العليا الماليزية تسليم أحد مواطني كوريا الديمقراطية إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات مزعومة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية قولها في بيان: “نعلن القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا التي ارتكبت عملا عدائيا كبيرا ضدنا بخضوع لضغوط الولايات المتحدة”.

ووصف البيان قرار المحكمة العليا الماليزية بأنه “نتاج” للمؤامرة المعادية لبيونغ يانغ “والتي نشأت بسبب السياسة العدائية الشائنة للولايات المتحدة الهادفة لعزل بلدنا وخنقه”.

وكانت بيونغ يانغ أكدت في وقت سابق أن مواطنها المدعو مون تشول ميونغ الذي اعتقل في ماليزيا في كانون الأول عام 2019 بعد اتهامه بـ “غسيل الأموال” في الولايات المتحدة “بريء” واصفة الاتهامات الموجهة ضده بأنها “مفبركة ولا أساس لها”.